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Politika

Bakan Güler, NATO Karargâhını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargâhında NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimî Temsilciliğini ziyaret etti.

DHA13 Haziran 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Bakan Güler, NATO Karargâhını ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargâhında NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimî Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya'dan ve NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

BAKAN GÜLER, LİTVANYALI MEVKİDAŞI KASČİŪNAS'LA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas'la bir araya geldi. Her iki Bakan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

BAKAN GÜLER, NATO'NUN UKRAYNA KONULU ÖZEL OTURUMUNA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'da NATO'nun Ukrayna konulu özel oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna konulu özel oturuma katıldı. Güler, oturum öncesinde mevkidaşları ile ayaküstü görüştü. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti" denildi.

  • Milli Savunma Bakanı
  • NATO Karargâhı
  • NATO Türk Askerî Temsil Heyet

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