Bakan Güler, Orgeneral Sidhu'yu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti. Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.

Sidhu ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına da ziyarette bulundu.