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  • Bakan Güler, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Politika

Bakan Güler, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Bakan Güler, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev'in resmi davetlisi olarak başkent Aşkabat'ı ziyaret etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edilen Güler, Türkmenistan'ın Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov ile de bir araya geldi.

Daha sonra Türkmenistan Savunma Bakanlığına geçen Güler, mevkidaşı Begenç Gündogdiyev tarafından askeri törenle karşılandı.

Güler, Aşkabat temasları sırasında, Türkmenistan Silahlı Kuvvetler Harp Akademisine de ziyarette bulundu.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler
  • Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov

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