Bakan Güler, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev'in resmi davetlisi olarak başkent Aşkabat'ı ziyaret etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edilen Güler, Türkmenistan'ın Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov ile de bir araya geldi.

Daha sonra Türkmenistan Savunma Bakanlığına geçen Güler, mevkidaşı Begenç Gündogdiyev tarafından askeri törenle karşılandı.

Güler, Aşkabat temasları sırasında, Türkmenistan Silahlı Kuvvetler Harp Akademisine de ziyarette bulundu.