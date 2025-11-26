Bakan Güler'den F-16 ve F-35 açıklaması: Avrupa ordularının aksine daha hazırız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları da görüşüldü. Komisyonda bir sunum yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bugün ele aldığımız bütçe rakamları ve ilgili kalemleri ifade etmenin ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliği ile devletimizin bekasını koruma iradesinin somut bir yansımasıdır. Zira kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yüzyıllardır olduğu gibi bugün de hak ve menfaatlerimiz ile kutsal vatan topraklarımızın korunmasının başlıca teminatıdır. Değerli Komisyonumuza sunmuş olduğumuz bütçe teklifi de bu vazifelerin en güçlü şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE DOĞRU KARARLI BİR YÜRÜYÜŞ İÇİNDEYİZ"

'Terörsüz Türkiye' sürecine dair Bakan Güler, "40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın güçlü desteği ile başlatılan bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma iradesinin en açık göstergesidir. Şu hususu da özellikle belirtmek isterim ki; bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere zarar vermeyecektir. Zira terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru ilerlememizde en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ailelerine aittir. Bu yüzden şehit ve gazilerimizin kıymetli hatırasına sahip çıkıyor, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde şehit ve gazilerimizin emaneti değerli aileleri ile kahraman gazilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ, ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ, BÖLGEMİZİN HUZUR VE İSTİKRARI İÇİN TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Bakan Güler, "Bir kez daha hatırlatmak isterim. Yakın zamanda taraflar arasında ABD'de yapılan görüşme ve koordinasyonlarda Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, her zamanki hassasiyetimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çerçevede komşumuz Suriye ile de yakın bir diyalog halindeyiz. Terörle mücadele konusunda komşumuz Irak ve bölgesel yönetimle de son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğini yakın bir koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Sonuç olarak 'Terörsüz Türkiye' hedeflerimize ulaşmaya yönelik gayretlerimiz sürerken, terörle mücadelemiz ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzur ve istikrarı için tavizsiz bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Ege'de ve Akdeniz'de de Türkiye'nin güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Güler, Türkiye'yi veya Türkiye'nin haklarını gasbetme niyeti taşıyan hiçbir projenin gerçekleşemeyeceğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin haklarının sonsuza kadar savunulacağını vurgulayan Güler, Ada'da adil ve kalıcı çözüm için tek çıkar yolun Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabulü olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok ülkede görev üstlendiğini hatırlatan Bakan Güler, bu görevlerin yanı sıra kardeş dost ve müttefik 92 ülkeyle askeri çerçeve eğitim iş birliği ve yardım anlaşmaları imzalandığını açıkladı.

"İTTİFAKIN PLANLADIĞI HEDEF OLAN YÜZDE 5 ORANINA 2035 YILINA KADAR ULAŞACAĞIMIZI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu NATO'da da etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Güler, bu kapsamda arttırılan savunma harcamalarını da şu şekilde açıkladı:

"Türkiye, NATO'nun asgari yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefine bağlı olarak 2024 yılında bu konudaki taahhüdünü yüzde 2,13 seviyesinde gerçekleştirmiştir. Ülkemiz ayrıca NATO askeri bütçesine katkıda sekizinci sıradan yedinci sıraya yükselmiştir. Sağlanan seviyenin kademeli bir şekilde artırılarak, ittifakın planladığı hedef olan yüzde 5 oranına 2035 yılına kadar ulaşacağımızı değerlendiriyoruz."

"FETÖ İLTİSAKI NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZDEN TOPLAM 24 BİN 2 ŞAHIS İHRAÇ EDİLMİŞ, AYRICA 2 BİN 225 ŞAHSIN DA RÜTBESİ GERİ ALINMIŞTIR"

FETÖ ile mücadeleye dair konuşan Bakan Güler, hukuk çerçevesinde ve ilgili kurumlarla yakın bir koordinasyon hâlinde olduklarını söyleyerek, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizden toplam 24 bin 2 şahıs ihraç edilmiş, ayrıca 2 bin 225 şahsın da rütbesi geri alınmıştır. Ayrıca Bakanlığımızda ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde suç işleyen maiyetine kötü davranan veya disiplinsizlik yapan hiç kimseye müsamaha gösterilmemekte, gerekli ceza işlemleri ivedilikle uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçağı alımı hakkında çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Bakan Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayiinde önemli gündem maddelerimizden biri de yerli ve milli savaş uçaklarımız KAAN'ımızdır, HÜRJET'imizdir ve KIZILELMA'mızdır. KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA'yla ilgili olarak dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep gelmektedir. Eurofighter tedariki kapsamında ise Birleşik Krallık ile geçtiğimiz ay 20 adet yeni uçak ile ekipman ve muhtelif mühimmatın tedarik edilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca Katar ve Umman envanterinde bulunan Eurofighter uçaklarının temin çalışmaları devam etmektedir. F-16 ve F-35 tedariki ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir."

"KAHRAMAN ORDUMUZ, AVRUPA ORDULARININ AKSİNE HAZIR OLMA SEVİYESİNİ ARTIRAN BİR GÜÇ DURUMUNDADIR"

Avrupa'nın askeri yapılanması ve savunma harcamaları konusunda da konuşan Bakan Güler, "Son üç yıl içerisinde Avrupa'da savunma harcamaları ciddi oranda artsa da bu artış gerçek muharebe kapasitesine aynı hızla yansımamıştır. Bugün birçok Avrupa başkentinde açıkça ifade edilen soru şudur: 'Tehdit artık yakındır ancak bu tehdide karşı koyabilecek gerçek bir ordu yapımız var mı?' Bu sorunun cevabı Avrupa'nın savunma mimarisinde başta personel yetersizliği ve donanımsal eksiklikler olmak üzere stratejik bir kırılma yaşandığını göstermektedir. Gerçek şu ki; personel eksikliği yalnızca bir sayı problemi değil, aynı zamanda disiplin, tecrübe, muharebe devamlılığı ve komuta-kontrol kültürünün aşınması anlamına da gelmektedir. Avrupa'daki bu tabloya karşı Türkiye ise çevresindeki çatışma alanlarının sürekliliği ve çeşitliliği nedeniyle stratejik kültürünü saha tecrübesiyle besleyen nadir ülkelerden biridir. Bugün kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yüksek muhariplik seviyesi ve tecrübesi ile üstün harekât etkinliği sayesinde caydırıcılığını her koşulda kararlılıkla ortaya koyan bütünleşik bir güçtür. Nitekim kahraman ordumuz, her türlü arazi ve iklim şartında meskûn mahal özel harekât ve sınır ötesi gibi çok yönlü operasyonlarda yüksek harekât kapasitesine sahip tam teçhizatlı komando tugaylarıyla, NATO standartlarındaki ortak harekât hızlı intikal ve lojistik destek kabiliyetleriyle, personelinin eğitim sürekliliği, disiplin seviyesi ve profesyonel omurgasıyla Avrupa ordularının aksine hazır olma seviyesini artıran bir güç durumundadır. Bu tablo stratejik öngörü, doğru personel politikaları, yerli ve milli teknolojiyle desteklenen modernizasyon sayesinde mümkün olmuştur" diye konuştu.

Bakanlığın 2026 bütçe teklifi 822 milyar 930 milyon 177 bin TL

Belirlenen bütçe talebine dair bilgi veren Bakan Güler, "Bu savunma bütçesine vereceğiniz destek yarınlara daha güvenle bakan bir Türkiye'nin savunma iradesinin de tezahürü olacaktır. Bu çerçevede her türlü tasarruf tedbirleri ve verimli kullanım esasları gözetilerek hazırladığımız Bakanlığımızın 822 milyar 930 milyon 177 bin TL tutarındaki 2026 yılı bütçe teklifi ile 2024 yılı kesin hesabı takdirlerinize sunulmuştur" dedi.