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Politika

Bakan Güler'den Katar'a resmi ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:46 - Güncelleme:
Bakan Güler'den Katar'a resmi ziyaret
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, ziyaret kapsamında ilk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Askeri törenle karşılanan Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşıyla ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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