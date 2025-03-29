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Politika

Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı: Bu hepimize düşen önemli bir sorumluluk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayramların milleti bir arada tutan köklü değerlerin en güzel yansımaları olduğunu belirterek, 'Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimize düşen önemli bir sorumluluktur.' ifadesini kullandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı: Bu hepimize düşen önemli bir sorumluluk
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Bakan Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal bağların güçlendiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Güler, bayramların milleti bir arada tutan köklü değerlerin en güzel yansımaları olduğunu kaydetti.

Bakan Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimiz boyunca asil milletimizin en büyük hasletlerinden biri de milli manevi değerlerle yoğrulması ve bu değerlerden aldığı güçle geleceğe bir ve beraber, emin adımlarla yürümesidir. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimize düşen önemli bir sorumluluktur. Bakanlığımızın kıymetli mensupları da bu değerlerimizin muhafazası, yaşatılması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri, her türlü gayreti göstererek başarıyla yerine getirmektedir."

Güler, Cumhuriyet'in ikinci asrında "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim, kararlılık ve fedakarlıkla görev yapan silah ve mesai arkadaşlarına da sağlık ve başarılar diledi.

Bayram günlerinin, huzur ve güven içinde geçirilmesinde en büyük pay sahibi olan şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri de rahmet ve minnetle yad eden Güler, tüm muvazzaf ve emekli personelin, şehit yakınlarının, gazilerin ve güvenlik korucularının aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı en huzurlu şekilde geçirmelerini temennisinde bulundu.

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