Bakan Güler'den teröristlere uyarı: Bir an önce silahları teslim etmeliler

Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Güler, gazilerin milletin yüz akı olarak tarih yazdıklarını, bedenlerinin bir parçasını kutsal vatan topraklarına emanet eden her bir gazinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağının teminatı olduğunu söyledi.

Güler, gazilerin, sarsılmaz bağlılık ve emsalsiz bir fedakarlıkla mücadele verdiğini, bağımsızlık meşalesini daima canlı tuttuklarını ve gelecek nesillere de yol gösterdiklerini belirterek, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gaziler ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

- "ULUSLARARASI GÜVENLİK MİMARİSİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR ÜYESİ DURUMUNDAYIZ"

Bakan Güler, tüm dünyanın, güvenlik mimarisinin temellerini derinden sarsan jeopolitik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Kurallara dayalı uluslararası düzenin zayıfladığı, güç ve nüfuz mücadelelerinin arttığı, bölgemizin ise adeta ateş çemberine döndüğü bu süreçte Türkiye, kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yoluna devam etmektedir. Bir yandan sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için askeri caydırıcılığımızı artırırken, diğer yandan bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde yapıcı ve barıştan yana tutumumuzla müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi durumundayız." diye konuştu.

Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada sürdürülen etkin politikalarla kahraman ordunun pek çok dost ve kardeş ülkede güvenlik ve barışın tesisine yönelik faaliyetler üstlendiğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Her geçen gün büyüyen ülkemizin ulaştığı bu seviyeyi korumak, uluslararası etkinliğimizi daha da artırmak, asil milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkin olması gerekiyor. Bu bilinçle Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin üstün niteliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahraman personelimizin en az riskle ve en yüksek motivasyonla görev yapabilmesi için harp silah, araç ve gereçlerindeki teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylelikle hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar İstiklal Harbi'mizden bu yana en yoğun ve en etkili faaliyetleri icra ediyoruz."

- "GAZİLERİMİZE MİNNETTARLIĞIMIZI İFADE ETMEK VE AİLELERİNİ BAŞ TACI ETMEK EN TEMEL GÖREVİMİZ"

Bakan Güler, özellikle yakın çevrede cereyan eden jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiği bir süreçte, birlik ve beraberliği güçlendirmek ve iç cepheyi tahkim etmek maksadıyla yeni bir dönemin kapısının aralandığını söyledi.

Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatların geleceğini teminat altına almak için "Terörsüz Türkiye" hedefine kararlı bir şekilde yürüdüklerini belirten Güler, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz.

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye, asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak, siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerini her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir."

Güler, şehit ve gazilerin kahramanlığı ve fedakarlığı olmasaydı terörün bitme noktasına gelmeyeceğini ve bugünkü sürece ilişkin kararlılığın ortaya çıkmayacağını dile getirerek, "Bu yüzden en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

MSB ve Genelkurmay karargahının, bir asır önce İstiklal Harbi'ni zafere ulaştırmak için en zor şartlar altında gece gündüz demeden çalıştığını belirten Güler, bugün de aynı kararlılık ve azimle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

- "GAZİ, CANINI ORTAYA KOYAN, KAHRAMAN, CESUR VE YİĞİT İNSANA DENİR"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da Türk milletinin tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşadığını, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu söyledi.

Işık, Türk milletinin, tarih boyunca birçok savaşa katıldığını ve bu savaşlarda bağımsızlığı uğruna şehitler verdiğini, gazi olduğunu dile getirerek, "Her Türk, bu onura kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna savaşır. Gazi, devletin bağımsızlığı, milletin egemenliği yolunda canını ortaya koyan kahraman, cesur ve yiğit insana denir." ifadesini kullandı.

19 Eylül'ün, Kurtuluş Savaşı'ndan Kore'ye, Kıbrıs'tan iç güvenlik harekatlarına kadar vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için savaşan gazilerin onur günü olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Gururla taşıdığımız 'gazi' ünvanı, atamızdan bizlere kalmış en büyük mirastır. Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa koşan kahramanların ruhu, bugün gazilerimizin onurlu varlığında yaşamaktadır. Vatan için ölümü göze alan şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin taşıdığı şeref madalyalarıyla birleşerek bu millete yol göstermektedir."

- Notlar

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, gaziler ve şehit yakınları, Azerbaycan'dan gelen gaziler ile aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gaziler Günü'ne özel kısa filmin gösterildiği törende, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği Komutanlığı konser verdi.

Konserin ardından Bakan Güler ve TSK'nın komuta kademesi, gaziler ve gazi yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.