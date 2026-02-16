İSTANBUL 20°C / 12°C
Politika

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria'da toprak gasbını resmileştirme kararına tepki

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'devlet mülkü' olarak kaydetme kararı alarak gasbı resmileştirmesine sert tepki gösteren Bakan Gürlek, 'İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir' dedi.

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria'da toprak gasbını resmileştirme kararına tepki
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu adımın, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hukuksuz yerleşimler ve toprak gasbı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

