İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,097
  • EURO
    51,2073
  • ALTIN
    7358.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Gürlek'ten ''İmamoğlu'' tepkisi: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz
Politika

Bakan Gürlek'ten ''İmamoğlu'' tepkisi: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında hakimin Ekrem İmamoğlu'na 'sanık' şeklinde hitap etmesine ilişkin, 'Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir, herkes 'sanık' statüsündedir.' dedi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Bakan Gürlek'ten ''İmamoğlu'' tepkisi: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz
ABONE OL

Adalet Bakanı Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin 12. Yargı Paketi'ne ilişkin sorusu üzerine Gürlek, "Çalışıyoruz daha, Meclis'e daha sonra sunmayı düşünüyoruz, daha bitmedi. Güncel konuları, özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz, inşallah kısa sürede sunacağız." dedi.

12. Yargı Paketi'nde "infaz" düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soruya Gürlek, "Düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarının canlı yayınlanması çağrısına ilişkin ise Gürlek, "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımıza göre canlı yayınlanmasına imkan yok ama kanun değişirse, Meclis bu konuda takdir ederse canlı yayınlanabilir." değerlendirmesini yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının devam ettiğini anımsatan Gürlek, şöyle konuştu:

"Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir, herkes 'sanık' statüsündedir. Hukuki olarak 'sanık' tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken 'sanık' diye hitap eder, 'Belediye Başkanım, Sayın Müdürüm' diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre, mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Burada selamlama konuşması yoktur, usul vardır usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır."

Gürlek, mahkemelerin yıpratılmamasının önemine değinerek, mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılması gerektiğini, siyasi şov yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Muhalefetin mahkeme heyetinin kıdemine dair eleştirisinin anımsatılması üzerine Gürlek, "Mahkeme heyeti başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hakim, savcıdır. Ağır ceza hakimliği için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, hepsi de alanında uzman daha önce ağır ceza hakimliği yapmışlardır. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

  • Bakan Gürlek
  • Mahkeme salonları
  • Siyasi şov

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.