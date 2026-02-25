Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili soru üzerine Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, raporunu TBMM Başkanlığına sunduğunu, takdirin Meclisin uhdesinde olduğunu aktardı.

Gürlek, şöyle konuştu:

"Biz, Adalet Bakanlığı olarak sadece teknik olarak kanunların yapılma sürecinde bir ekip oluşturduk. Meclisimiz bu konuda eğer ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman Meclisin yanında çalışmaya hazır."

"Terörsüz Türkiye" sürecinde nihai amacın bölücü terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu belirten Gürlek, "Ondan sonra artık takdir burada Meclise ait. Yasal çerçeve düzenlemesini Meclis yapacak." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek, şahsi cezasızlık algısına yol açacak, genel affa yönelik ya da şahsa özgü bir düzenlemenin yapılmayacağının da altını çizdi.

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin atılacak adımlarla ilgili soru üzerine Gürlek, yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Gürlek, Mecliste de bu konuda bir Komisyon kurulduğunu anımsatarak, "Çalışıyoruz. İnşallah, 12. Yargı Paketi'nde de gerekiyorsa yasal değişiklikler yapacağız." dedi.

12. Yargı Paketi'nin ne zaman geleceği sorusunu da Gürlek, şöyle cevap verdi:

"Çalışmalar devam ediyor. Sosyal medya yasasıyla ilgili de kamuoyunda açıklamalarda bulundum. İnşallah bu pakette koymayı düşünüyoruz. Burada ikili bir çalışma var. 15 yaşından küçük çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor, biz de 15 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplar kullanılması, sahte hesaplarla itibar suikastlarının önüne geçilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları da inşallah kısa sürede pakete sokacağız."

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Alican Uludağ ile ilgili İstanbul'daki mahkemenin karar vermesine ilişkin soruya ise "Yaşadığı yer değil, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde." yanıtını verdi.