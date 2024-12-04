Bakan Işıkhan: Çözülemez denilen ne kadar sorun varsa birlikte çözdük

Bakan Işıkhan, Memur-Sen'in Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile konfederasyon genel merkezinde düzenlediği "Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu"na katıldı.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ya da akademi fark etmeksizin ülkenin güçlenmesinin, ekonominin büyümesinin, insanların gelecek kaygısı yaşamadan iş, güç sahibi olmasının herkesin ortak hedefi olduğunu belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu ortak hedef etrafında hep birlikte çalışıyor, mevcut sorunlarımıza kalıcı çözümler üretiyoruz. Kamuda nitelikli hizmetlerin üretilmesini sağlayan fedakar kamu görevlilerimizin mali ve özlük haklarını geliştiriyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan, sendikalarımızın büyümesi ve gelişmesi için örgütlenmelerine destek oluyoruz. Toplu sözleşmeler yaparak kamu görevlilerimizin çalışma şartlarını, sosyal ve özlük haklarını ve refah seviyelerini artırmaya çalışıyoruz. Bunları da hükümet olarak, sosyal diyalog anlayışımız gereği sendikalarımızla yapıyoruz."

- "ÇÖZÜLEMEZ DENİLEN NE KADAR SORUN VARSA BİRLİKTE ÇÖZDÜK"

Işıkhan, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa kadar her alanda milyonlarca kamu çalışanının aralıksız işleyen büyük bir mekanizmayı ayakta tuttuğunu belirterek, "Hükümetimizin göreve geldiği günden bugüne, mevcut sorunlarını çözmek amacıyla üzerinde en yoğun mesai harcadığı, hassasiyetle çalıştığı kesimlerin başında kamu personeli gelmektedir. Bugüne kadar çözülemez denilen, adeta kangren olmuş ne kadar sorun varsa birlikte çözdük, çözmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplu sözleşme hakkıyla kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerleme sağladıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Milletimizin artan refahının bir yansıması olarak, kamudaki iş ve istihdam alanlarını genişletip vatandaşlarımıza hızlı, etkin ve güvenilir kamu hizmetlerinin sunulmasını sağladık. Kamu personellerimiz ile hizmetleri halkımıza bugün çok daha etkin ve yaygın şekilde ulaştırabiliyoruz. Bunun yanı sıra iktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı sürekli artırdık. Sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kamu personel sistemimizi geliştirmeyi hedefledik. Çalışanlarımızın sahip oldukları hakları teslim etmenin yanında, çağın şartlarına göre geliştirdik, revize ettik. Kadınlara yönelik en büyük ayrımcılık olan kamuda başörtüsü yasağını sona erdirdik. En temel haklardan biri olan kamu personeli sendikacılığını destekledik ve güçlendirdik. Personel politikalarını belirlerken, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hareket ettik."

22 yılda insanı merkeze alan politikalarla sosyal devlet olgusunu güçlendirdiklerini, ekonomide, siyasette, sosyal politikalarda değer üreterek, insanı ve toplumu güçlendiren adımlar attıklarını anımsatan Işıkhan, "Tüm reformları, taraflarla istişare ederek gerçekleştirdik. Kamu hizmetlerini daha etkili ve doğru şekilde yürütmek için istişare mekanizmalarını işleterek iletişim kanallarını her zaman açık tuttuk. Çalışma hayatının doğasında var olan sosyal diyaloğu merkeze alan ortak platformları fikir ya da görüş ayrımı yapmadan tüm tarafları dikkate alarak oluşturduk. Kamu görevlileri sendikalarımızın, görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikasını yönlendirmeye büyük özen gösterdik. Geçtiğimiz hafta topladığımız Kamu Personeli Danışma Kurulu, katılımcı yönetim anlayışımızın en net göstergesidir." ifadelerini kullandı.

- "KAMU PERSONELİNİN ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, insana hizmeti merkeze alan ve bünyesinde insan toplulukları olan her mekanizmanın, zamanla birtakım hukuki ya da sosyal sorunlarla karşılaşabileceğini, değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyabileceğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu durum toplumsal hayat dinamiğine bağlı çok tabi bir süreçtir. Ancak unutmamalıyız ki toplumsal sorunlar yine toplumların ortak aklı ve ortak gücü ile çözüme kavuşabilir. Bu bağlamda özellikle kamu çalışma hayatını düzenleyen, kamu sendikacılığı ve toplu sözleşme düzenini ilgilendiren birtakım hukuki kuralların da yine katılımcı yönetim anlayışımızın gerekli kıldığı anlayış çerçevesinde, konunun birinci derece muhatapları başta olmak üzere toplumun ilgili tüm kesimlerinin görüş ve önerileriyle katkı sunduğu istişare platformlarında değerlendirilmelidir.

Bakanlık olarak en büyük hedefimiz, tüm mensuplarının huzur ve güven içerisinde görevini ifa ettiği, hak ve adaletin tam manasıyla hakim olduğu, her bakımdan daha müreffeh bir çalışma hayatını ve kamu sendikal hareketini hep birlikte tesis etmektir. Amaçladığımız hedeflere ulaşmada gerek küresel şartlara gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizonumuza paralel olarak kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesi, düzenlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunu gerçekleştirirken tüm sosyal paydaşlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, akademinin ve sivil toplum kuruluşlarının katkısı hayati öneme sahiptir."

Güncel ihtiyaçlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışılacağı sempozyumun, sadece sistemi iyileştirmek ile kalmayıp, ortak çalışma kültürüne de büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Işıkhan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu idaresinin asli unsuru, yürütücüsü ve uygulayıcı olan kamu personelimizin, bu tür platformlar vesilesiyle ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmeye, onlarla birebir ilgilenmeye, şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Sempozyuma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Memur-Sen yöneticileri ve davetliler katıldı.