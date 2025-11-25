Bakan Işıkhan: Dokuz Eylül Üniversitesi rekor kırıyor

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında düzenlenen söyleşi için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük Binasında öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Konferans Salonu ile Bordo Salon'da eş zamanlı görüntü ve ses aktarımıyla gerçekleşen programa; Bakan Işıkhan'ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bürokratlar, akademisyenler ve program kapsamında üniversitede çalışma hakkı kazanan 750 öğrenci katıldı.

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı, iş hayatına uyum sağlamalarını desteklemeyi ve öğrencilere pratik deneyimle birlikte maddi katkı sunmayı amaçladığını hatırlattı.

"TÜRKİYE'DE BİR ÜNİVERSİTEYE VERİLEN EN YÜKSEK KONTENJAN"

Programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ'nün öğrencilerine sunduğu olanakları belirterek, "Öğrencilerimize nitelikli eğitim ve araştırma ortamı, bilimsel projelere katılma imkânları sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl şubat ayında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü İŞKUR Gençlik Programı başlatıldı. Bir önceki dönem başvurularında Türkiye'de en çok kontenjan sağlanan üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi'ydi. Bu yıl ise, Türkiye'de bir üniversiteye sağlanan en yüksek kontenjan dört bin ve bu kontenjan sadece üç üniversiteye verilmiş durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi de bu üç üniversiteden biri olma başarısı gösterdi," dedi.

DEÜ'nün öğrenci odaklı yaklaşımını vurgulayan Rektör Yılmaz, "Biz öğrencilerimizin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra devletimizin de öğrencilerimizi gelecekteki iş hayatına hazırlama konusunda attığı bu adımı gördüğümüzden dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve üniversitemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje, öğrencilerimizin çalışma hayatına alışmaları, üniversitemize ve ülkemize katkı sunmaları açısından çok kıymetli," ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK ÖĞRETİM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerin her daim yanında olduklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Yüksek Öğretim tarihinde gençlerimize yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle gençlerimize yönelik en önemli projelerden bir tanesi. Bu bizim için mutluluk kaynağı. Türkiye'nin her alanda daha güçlü hale gelmesinde öğrencilerimizi desteklemek bizim için çok önemli. Kariyer hedeflerinize iyi bir başlangıç için İŞKUR Gençlik yanınızda," dedi.

GENÇ İŞSİZLİK 6 YILDA %12 AZALDI

Genç işsizlik oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Bu ve benzeri projeler, bu başarının mimarı" diyerek 2019'da %27 olan genç işsizliğin 2025 itibarıyla %15 seviyesine indiğini hatırlattı.

BAKAN IŞIKHAN: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKOR KIRIYOR

DEÜ'nün programdaki başarısına da ayrı bir parantez açan Işıkhan, "Dokuz Eylül Üniversitesi rekor kırıyor. Kendilerine 4 bin kontenjan tahsis ettik. 2 yıldır kontenjanları dolduran ve programı başarıyla uygulayan üniversitelerin başında geliyor. Diğer üniversitelerimizin Dokuz Eylül Üniversitesini dikkatle takip etmesini tavsiye ediyoruz," ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın da programın soru–cevap bölümünde öğrencilerin sorularını cevaplamalarıyla kapsamlı bir oturum gerçekleştirildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.