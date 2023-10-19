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Politika

Bakan Işıkhan duyurdu: 23 ilaç daha listeye alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan duyurdu: 23 ilaç daha listeye alındı
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından tebliğe ilişkin yaptığı açıklamada, SGK'nin SUT düzenlemesi kapsamında, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.

Bu ilaçlardan 6'sının yerli üretim olduğunu belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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