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Politika

Bakan Işıkhan duyurdu: Elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması ile 1 milyon 125 bin 159 tebligatın yapıldığını bildirdi.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan duyurdu: Elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz sağladıklarını hatırlattı. Elektronik Tebligat Uygulaması'na yapılan başvuru sayısının haziran ayı itibarıyla 2 milyon 624 bin 669 olduğunu bildiren Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydetti.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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