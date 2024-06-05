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Politika

Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile bir araya geldi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile görüştü
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ILO'nun 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için Cenevre'ye gelen Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile BM Cenevre Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu kapsamında küresel düzeyde sosyal adaletin sağlanması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Filistinlilere yönelik saldırılara dikkati çeken Işıkhan, ILO'nun Gazze'ye yönelik acil durum eylem planını desteklediklerini vurguladı.

Öte yandan, Bakan Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev'in genel kuruldaki konuşmasını dinledi ve daha sonra Babayev ile sohbet etti.

  • Çalışma Bakanı
  • ILO Genel Direktörü
  • Vedat Işıkhan
  • Gilbert Houngbo

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