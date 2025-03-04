Bakan Işıkhan: İşsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı

Işıkhan, Hatay programları kapsamında Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Masatlı ile görüştü.

Daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılan Işıkhan, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Hatay'ın, tarih boyunca ticaretin, üretimin, emeğin ve girişimciliğin merkezi olduğunu söyledi.

Medeniyetlerin kesiştiği bu güzel şehrin, bugün de aynı dinamizmiyle ülkenin büyüme ve kalkınma hamlesine büyük katkılar sunduğunu belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu bereketli topraklarda çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle, yatırım azmiyle fark yaratan iş insanlarımızla bir araya gelmek, sizlerle istişare etmek bizim için büyük bir mutluluktur. Biz, göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin dört bir yanında iş dünyasıyla buluşuyor, şehirlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve üretimi, istihdamı, yatırım ortamını güçlendirmek için birlikte yol haritamızı hep birlikte belirliyoruz. Bugün ülkemizde sanayileşmenin en hızlı geliştiği şehirlerden biri olan Hatay, özellikle demir-çelik sektörü, makine imalatı, lojistik ve ihracat alanlarında büyük bir ivme kazanmıştır. Aynı zamanda Akdeniz'e açılan en önemli ticaret kapılarımızdan biri olan Hatay, hem deniz hem de kara yollarıyla ülkemizin dış ticaretinde kritik bir rol üstlenmektedir. Yıllık 5 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Hatay, sadece bölgesel değil uluslararası pazarlarda da gücünü artırmaktadır."

Işıkhan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığını, canları kaybettiklerini, şehirlerin harap olduğunu ve ekonominin de darbe aldığını dile getirdi.

Hatay insanının güçlü olduğunu, iş insanlarının, esnafının, sanayicisinin, tüccarının ve çiftçisinin dimdik ayakta durarak üretime devam ettiğini, bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bugün görüyoruz ki devlet-millet dayanışmasıyla, iş dünyamızın azmiyle Hatay'ı her anlamda eskisinden daha güçlü hale getireceğiz. Hükümet olarak deprem bölgesinde özellikle sanayi, ticaret ve istihdamı canlandırmak için çok ciddi destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. İş dünyamızın finansman sorununu çözmek için deprem bölgesine özel teşvik ve destek paketlerimiz hayata geçirildi. İstihdamı koruma adına kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve SGK prim ertelemeleri uyguladık. Hatay'a özel yatırım teşvikleriyle iş insanlarımızın üretime devam etmesi için ciddi adımlar atıldı. Biz de Bakanlık olarak İstihdama Dönüş Programı'nı deprem bölgesi için hayata geçirerek deprem bölgesine özel olarak aktif iş gücü programlarımızı düzenledik."

- HATAY'DA KAYITLI İŞ GÜCÜ SAYISI 153 BİN 476

Işıkhan, bu destekler sayesinde, Hatay'da sanayi bölgelerinin yeniden canlandığını, üretimin eski temposuna dönmeye başladığını dile getirdi.

Hatay'da kayıtlı iş gücü sayısının 153 bin 476 kişiye ulaştığına işaret eden Işıkhan, "İŞKUR'da açık iş sayımız ise 14 bin 112'dir. 2024'te İŞKUR ile 3 bin 137 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bunlardan 961'i kadın, 1035'i genç ve 304'ü engelli bireylerimiz, kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Işıkhan ayrıca, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları kapsamında 1155 kişinin, İşbaşı Eğitim Programı'ndan (İEP), 104 kişinin ise Mesleki Eğitim Kursları'ndan (MEK) yararlandığını ifade etti.

Işıkhan, Hatay'da 2 bin 552 kişilik İşgücü Uyum Programı, 1098 kişilik İŞKUR Gençlik Programı, 4 bin 45 kişilik Toplum Yararına Program tahsisi gerçekleştirildiğini belirtti.

İşverenlerle sürekli temas halinde olmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Hatay'da 3 bin 150 iş yerini ziyaret ederek işverenlerimizin beklentilerini ve taleplerini bizzat dinledik. Buradan çıkan en önemli sonuçlardan biri, Hatay'da en fazla ihtiyaç duyulan meslekler tır şoförü, el ve makine dikişçisi, gazaltı kaynakçısı, hadde işçisi, servis elemanı, satış danışmanı, ön muhasebeci, paketleme işçisi ve ambar/depo görevlisi gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Deprem sonrası şehrimizi tekrar ayağa kaldırırken, en büyük gücümüz insan kaynağımızdır. Bizler de Bakanlık olarak Hatay'ın yeniden inşasında istihdamı artıracak her adımı atmaya kararlıyız."

- "İŞSİZ SAYISI 2025 YILI OCAK AYINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 25 BİN KİŞİ AZALDI"

Işıkhan, işsizlik oranının son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İş gücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Özellikle enflasyonu düşürmek için yoğun politikaların gerçekleştiği bu dönemde, istihdam verilerinde bu seviyeleri yakalamak önemli bir başarıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkenin her alanda daha güçlü, müreffeh, bağımsız hale getirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Işıkhan, bu vizyonun en önemli sacayaklarından birinin de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modeli olduğunu vurguladı.

Işıkhan, Hatay iş dünyasının, Türkiye'nin üretim gücüne güç katacağını, yeni yatırım hamleleriyle ekonomiyi büyütecek ve Hatay'ı Akdeniz'in en güçlü ticaret merkezi haline getireceğini ifade etti.

Hükümet olarak iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, "Üreten, yatırım, ihracat yapan, istihdam sağlayan herkesin destekçisi olacağız." dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanlarının da katıldığı program, daha sonra basına kapalı devam etti.