İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0096
  • EURO
    41,3336
  • ALTIN
    3731.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeleyi sürdüreceğiz
Politika

Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeleyi sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlar doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 13:09 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeleyi sürdüreceğiz
ABONE OL

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam olanaklarını artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Işıkhan, işsizlik oranının son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İş gücü, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • işsizlik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.