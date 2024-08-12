Bakan Işıkhan: İstişareye önem veriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) düzenlenen istişare toplantısına katılarak, üretime ve istihdama katkı sunan iş insanlarının talep ve önerilerini dinledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı üyeleri ile buluşturdu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası çok amaçlı salonda düzenlenen programa; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, STSO Yönetim Kurulu ve il protokolü katıldı.

"ANADOLU KADINI EKONOMİNİN MERKEZİNDE"

Programın açış konuşmasını yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Tarihimize baktığımızda, Anadolu kadınının sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Sivas'ta kurulmuş olması da Sivas'ta kadına verilen değerin göstergesidir. Günümüzde ise kadınları iş hayatında görmek ve kadın istihdamını artırmak için yaptığımız gayretler bunun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programının bir parçasını burada açıklamış olmanız bizleri memnun etti. Kadınlarımızın sadece tarlada, evde veya kadınlara ön görülen işlerde çalışmalarını kabul etmiyoruz. Bu amaçla 2014 yılında Odamız adına tescillini aldığımız, "Ticarette ve Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli" markamız ile o günden bugüne kadınlarımızın iş hayatının içerisinde olmaları için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Sanayici üyelerimizle protokoller imzalanarak; savunma sanayi, elektronik teknolojisi ve otomotiv gibi yeni teknolojilere uygun ihtiyaç duyulan her alanda kadınlara eğitimler verilerek bu alanlarda istihdam edilmeleri sağlanacaktır" dedi.

"İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Bu güzel atmosferi sağlayan Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Sivas'ımızın ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan siz değerli iş insanlarına ve sektör temsilcilerine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak istihdamı geliştirmek, çalışma işleyişini düzenlemek ve sosyal güvenlik sistemimizi daha güçlü hale getirmek için çok önemli rol ve sorumluluklarımız var. Bu kapsamda çalışma hayatı buluşmaları sürecinde de illerimizi ziyaret ediyor siz kıymetli iş insanlarımızla bir araya gelip yaşadıkları sorunların neler olduğu belirlenmesi konusunda da bu tür istişarelere ve buluşmalara oldukça önem verdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Sivas tarihi ve diğer özellikleriyle önemli bir şehrimiz ama aynı zamanda ticaret ve sanayide ülkemizin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Bu yüzden Ankara'dan gelirken Sosyal Güvenlik Başkan Vekilimiz ile gelip, geleceğe yönelik hem durum tespiti yapmak hem de karşılaştığınız sorunları dinlemek ve bu sorunlara burada cevap verebilirsek vermek olmadığı takdirde yazılı olarak bize iletmeniz halinde sorularınıza cevap vermeyi arzu ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan oda üyelerinden gelen soruları cevapladı.