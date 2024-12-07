Bakan Işıkhan: Millete hizmet yolundaki her yeni dönem bizim için kazanılmış bir tecrübedir

Bakan Işıkhan, Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bingöl 8. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Bingöl ve tüm ilçelerine selam ve sevgilerini gönderdiğini belirterek, bir şölen havasında il kongresini gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye genelinde ekim ayında başlayan ilçe kongrelerinin tamamlanmak üzere olduğunu, il kongreleri sürecinin başladığını bildiren Işıkhan, "İnanıyorum ki bu dönem, her yenilenme sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkmayı kendine şiar edinmiş partimiz adına yeni hedeflerin, hizmetlerin ve başarıların da işaret fişeği olacaktır." ifadesini kullandı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, AK Parti'nin değişim, gelişim ve yenilik demek olduğunu belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi kadrolarımız değişse de teşkilatlarımız yenilense de vatanımıza ve aziz milletimize hizmet sevdamız asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Bizim için kongreler bir 'sil baştan' süreci değil aksine 'durmak yok, yola devam' gayretidir. Millete hizmet yolundaki her yeni dönem bizim için kazanılmış bir tecrübedir. Bu dönüm noktaları aynı zamanda milletimizin gönlündeki değerimizi anlayabileceğimiz önemli fırsatlardır. AK Parti her zaman, bu fırsatları halkımızla olan gönül bağlarını daha da kuvvetlendirmek, milletimizin bize olan itimadını pekiştirmek adına kıymetli vesileler olarak görmüş bir partidir. 22 yıllık halka hizmet sevdamızı bugünlere taşıyan da işte bu anlayıştır."

AK Parti'nin bir ayağının hep sahada olduğunu, attığı her adımı halkla istişare içerisinde attığını kaydeden Işıkhan, ülkenin ve milletinin menfaatlerini siyasi geleceğinden üstün gören bir halk hareketi olduğunu anlattı.

En değerli makamın milletimin gönlündeki sarsılmaz taht olduğunu ifade eden Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partimiz hamdolsun 22 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde milletimizin gönlündeki yerini muhafaza etmiş ve ülke olarak karşılaştığımız her badirede daha da sağlamlaştırmıştır. Bu muhabbeti en iyi Bingöllü kardeşlerim bilir. Bingöl 2002'den beri kararını hiç değiştirmedi, tercihini her zaman milli iradeden yana kullandı. Halka hizmetin belediyecilikten başladığını çok iyi bilen Bingöllü hemşerilerim, 'Ak ile kara dere kenarında belli olur' dedi ve hamdolsun gerçek belediyecilikten hiç taviz vermedi. Laf üstüne laf koyanın değil, çalışarak, üreterek, taş üstüne taş koyanın her zaman yanında oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yerel seçimlerde de partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sandıktan zaferle çıkardı. Buradan bu başarıda büyük bir paya sahip olan, gece gündüz demeden çalışan, kapı kapı gezip davamızı anlatan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Vefayla, cefayla, binbir emekle büyük ve güçlü Türkiye hedefimize giden yolda ciddi bir gayret gösterdiniz. Hakkınız ödenmez. Allah her türlü felaketten bizleri korusun, Bingöllü kardeşlerimizden de Allah razı olsun."

Bingöl'ün çalışma hayatı başta olmak üzere sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracak her türlü imkanı sunmaya, şehri çok daha kaliteli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, Bingöl'ü ve ülkeyi daha da geliştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacaklarını bildirdi.

"Cumhurbaşkanı'mızın Bingöl'e olan sevgisi, Bingöllülere olan muhabbeti, bu güzel topraklara duyduğu sevda, her fırsatta dile getirdiği bir gerçektir." ifadelerini kullanan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bingöl'ün mazlum ve mağdurun yanında duran, haktan ve adaletten ayrılmayan o asil duruşunu her daim takdir etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız, Bingöl'ü sadece bir şehir olarak değil, vefanın, kardeşliğin, dayanışmanın ve davaya sadakatin sembolü olarak görmektedir. Bizler de çok iyi biliyoruz ki Bingöl, Cumhurbaşkanımıza her zaman kalpten bir sevgiyle bağlanmıştır. Sizler de her dönemde, en zor zamanlarda ve her meydan okuma karşısında Cumhurbaşkanımızın yanında saf tuttunuz, Büyük ve Güçlü Türkiye mücadelesinde en sağlam kale oldunuz. İşte bu yüzden, Cumhurbaşkanımız her konuşmasında Bingöl'ü ayrı bir yere koyar, bu güzel şehrin insanlarını her daim hayırla yad eder."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Bingöl'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Salonda birçok kadını evlatlarıyla gördüğünü dile getiren Kaya, "Bakın bu dava bugünlere geldiyse eğer buradaki bu evladıyla birlikte bu salonda var olan kardeşlerimiz sayesinde geldi." dedi.

AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emek veren herkese teşekkür eden Kaya, hep birlikte AK Parti olarak büyük bir aile olduklarını belirtti.

Kaya, 10 milyon üyeleriyle dünyada en büyük siyasi hareket olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu salona ilk girdiğimizde çok büyük bir coşku, heyecan vardı ve gerçekten kardeşlik iklimi vardı. Niçin, biliyor musunuz? 23 yıllık bir siyasi hareketiz ve her kongremizi yine büyük bir kardeşlik ikliminde, büyük bir bayram ve şenlik havasında geçiriyoruz. Bazı siyasi partilerin kongresinde, sandalyelerin havada uçuştuğu, delegelerin parayla satın alındığı ve maalesef demokrasiye hiç uygun olmayan şekillerde görüntülere maruz bırakılıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ülkenin bütün insanları, engellisi, kadını, genci, yaşlısı, hep birlikte önce güçlü bir eğitim alsınlar, donanım kazansınlar, sonra istihdam hayatının içerisinde ülkemizin gücüne güç katsınlar, üretime destek olsunlar, kalkınmaya destek olsunlar."

Kongreye, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.