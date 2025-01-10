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Politika

Bakan Işıkhan: Temel amacımız işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Temel amacımız, çalışma hayatımızı yenilikçi politikalarla güçlendirmek, istihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA10 Ocak 2025 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Temel amacımız işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir
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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 19 aydır tek hanede seyretmeye devam eden işsizlik oranının, 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı kasım ayına göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

İstihdam sayısının, 2023 yılının aynı dönemine göre 986 bin kişi artışla 32 milyon 748 bin kişiye yükseldiğini belirten Işıkhan, istihdam oranının ise aynı dönemde 1,2 puan artarak yüzde 49,6 seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek politikalarımızı oluşturduğumuz iş gücünde de 2023 yılının aynı dönemine göre 925 bin kişilik bir artış kaydettik. İş gücüne katılma oranı ise aynı dönemde 1 puan artış göstererek yüzde 54,2'ye ulaştı. Temel amacımız, çalışma hayatımızı yenilikçi politikalarla güçlendirmek, istihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir."

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • işsizlik rakamları

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