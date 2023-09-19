Bakan Işıkhan: Türkiye yatırımlarını artırmaya devam edecek

Temasları kapsamında Zonguldak'a gelen Bakan Işıkhan, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Işıkhan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Işıkhan, 13 Eylül'de Karadeniz Ereğli'deki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet diledi, yaralanan çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Bakanlık olarak olayın hemen akabinde ilgili müfettişleri incelemeleri yapmaları için görevlendirdiklerini belirten Işıkhan, "Tekrarını yaşamamak dileğiyle Rabbim ülkemizi her türlü kazadan ve afetten korusun." diye konuştu.

Işıkhan, gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Topraklarımızı kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız için gözünü kırpmadan göğsünü düşmana siper eden gazilerimize de esenlikler diliyorum. Güvenlik güçlerimiz operasyonlarda mücadele verirken bizler de siyasette, bürokraside, sahada ülkemiz için durmaksızın çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, yediden yetmişe 85 milyon vatandaşın her bir ferdinin, kabiliyeti ölçüsünde "Türkiye Yüzyılı" yolundaki kutlu yürüyüşe katkıda bulunabileceğini düşündüğünü dile getiren Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002'de yola çıkarken buna inandık ve buna güvendik. Cumhurbaşkanı'mız, 'Hiç kimse geride kalmayacak.', 'Kimse kendini dışlanmış ya da dışarıda hissetmeyecek.', 'Biz milletimizle milletimiz için geliyoruz.' dedi ve 21 yıldır bu çizgimizi hiç bozmadık. Bunun en net kanıtı, yıllardır 'Yaparsa AK Parti yapar.' diyen halkımızın açık beyanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

Işıkhan, her genel ve yerel seçimde, her kalkınma döneminde yukarı çektikleri çıtanın üzerine çıkmanın gayreti içinde olduklarını, adeta kendi kendileriyle yarıştıklarını, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da böyle bir anlayışın eseri olduğunu, artık yüzyıllık planlar yapan bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, referanslarını kadim değerlerden aldığını, birlik şuurunu şanlı tarihten, inançtan, haktan ve adaletten alan bir sivil toplum hareketi olduğunu söyleyen Işıkhan, 2001'den bugüne bu hayali, bu ideali, her zaman diri tutarak sürekli yenilenerek milletin umudu olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Işıkhan, hükümetin bu motivasyonunu milletin duasından, desteğinden, teveccühünden aldığını belirterek, girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında bu gücün olduğunu ifade etti.

Yeni bir demokrasi sınavının arifesinde olduklarına işaret eden Işıkhan, "Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Ülkemizi il il, ilçe ilçe gönül belediyeciliğiyle buluşturabilmemiz için çok önemli bir fırsat karşımızda. Ne yazık ki yıllarca AK belediyecilikten mahrum kalmış, insana yakışır hizmetlerle buluşamamış ilçelerimiz var. İnşallah bu seçimde hepsini partimizin sosyal devlet anlayışıyla buluşturacağız." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkıyla her fırsatta hemhal olduğunu dile getirerek, "AK Parti, milletin partisidir. AK Parti, milletin ta kendisidir. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kurulduğundan beri asla koltuğunda oturan, milletinden uzak duran, halkımıza tepeden bakan bir parti olmadı. AK Parti, seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olan bir parti. İşte bu sebeple 'milli irade' diyoruz. İşte bu sebeple 'gönül belediyeciliği' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, milli iradenin, ileri demokrasi, gelişme ve kalkınma olduğunu, bu sebeple kalkınmaya, üretime, çalışma hayatına, nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve istihdamı artırmaya yönelik politikalarla destek verdiklerini söyledi.

"ZONGULDAK'A 21 YILDA 66 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK"

Zonguldak'ın, Türkiye'nin kömür ve çelik üretimine öncülük eden çalışma disipliniyle örnek bir şehir olduğunu belirten Işıkhan, "Zonguldak'a 21 yılda eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan çalışma hayatına kadar 66 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlığımız özelindeki yatırım miktarımız ise 3 milyara yaklaşmış durumdadır. Şehrimizde 2023 Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 149 bin aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor." diye konuştu.

Vatandaşlara yeni iş imkanları sağlamak ve iş tecrübesi edindirmek amacıyla uyguladıkları aktif işgücü programlarından son 21 yılda yaklaşık 40 bin Zonguldaklı vatandaşın yararlandığını dile getiren Işıkhan, toplum yararına programlardan yararlanan kişi sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını söyledi.

Işıkhan, bugüne kadar teşvikler kapsamında Zonguldak'ın kalkınmasına destek sağlayan 11 bini aşkın işverene toplam 2,26 milyar lira destekte bulunduklarını belirterek, "Türkiye'yi sözde ekonomik krizlerle yolundan döndürmeye çalışanların manipülatif söylemlerine karşı her yıl yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Üstelik bunu son yıllarda karşılaştığımız afetlerin, salgınların, küresel finansal krizlerin olumsuz etkilerine rağmen gerçekleştiriyoruz. Bizler her koşulda ülkemizin geleceğini inşa eden, üretimin ve istihdamın yegane kaynağı işçi, işveren ve esnafımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de kenti partilerinin hizmet anlayışıyla yeniden buluşturacaklarını, AK Parti davasına gönül verenlerle çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Yollarının uzun ve meşakkatli, yüklerinin ağır, sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Işıkhan, "Rabbim milletimize hizmet uğruna çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak kılsın." diye konuştu

Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan eşlik etti.