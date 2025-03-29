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Politika

Bakan Işıkhan'dan bayram mesajı: Zulümlerin bir an önce son bulmasını diliyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yayımladığı bayram mesajında 'Rabb'ime, bizi bir bayrama daha birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırmış olduğu için şükrediyor, bu mübarek günler hürmetine başta Gazze olmak üzere, tüm ümmet coğrafyamızdaki haksızlık, adaletsizlik ve zulümlerin bir an önce son bulmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan bayram mesajı: Zulümlerin bir an önce son bulmasını diliyorum
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Işıkhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz milletin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bu mübarek günlerin, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki herkesin ve insanlığın felaha erişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar ve mübarek aylar bizi, özümüzdeki kadim kodlara döndüren, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna dönemlerdir. Bu rahmet ikliminin ruhuna yaraşır şekilde bizler de Ramazan-ı Şerif boyunca, ülkemizi bir baştan bir başa dolaşıp iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bu vesileyle, tam bağımsız Türkiye yolunda yerli ve milli kalkınmamızın emektarları olarak gördüğümüz, işçimiz, işverenimiz, memurumuz, emeklimiz, yatırımcımız ve girişimcimizle bir araya gelerek, Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa etme kararlılığımızı yineledik."

- "ZULÜMLERİN BİR AN ÖNCE SON BULMASINI DİLİYORUM"

Işıkhan, yatırım, üretim ve istihdam ekseninde istikrarla yürütülen kalkınma politikalarını; yüksek standartlara sahip sosyal güvenlik hizmetleri, nitelikli iş gücü ve hedeflenen istihdam rakamlarıyla desteklemeye, yediden yetmişe tüm nüfusun refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bir taraftan içerideki şer odaklarıyla mücadele ederek ülkesini büyütmeye çalıştıklarını belirten Işıkhan, diğer yandan da umudunu Türkiye'ye bağlamış mağdur ve mazlum coğrafyalarda, gönül sınırları içinde yer alan kardeşlerin yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Rabb'ime, bizi bir bayrama daha birlik ve beraberlik içerisinde ulaştırmış olduğu için şükrediyor, bu mübarek günler hürmetine başta Gazze olmak üzere, tüm ümmet coğrafyamızdaki haksızlık, adaletsizlik ve zulümlerin bir an önce son bulmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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