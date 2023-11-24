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Politika

Bakan Kacır, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

IHA24 Kasım 2023 Cuma 23:55 - Güncelleme:
Bakan Kacır, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Macaristan'da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Kacır, başkent Budapeşte'de resmi temasları kapsamında bugün Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Bakan Kacır görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile iki dost ülkenin iş birliği alanlarını konuştuk. Liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon, sanayi ve teknoloji alanlarında daha fazla ortak girişimin önünü açıyor. Türkiye ve Macaristan, uzun süreli dostluklarını, adım adım yüksek düzeyde stratejik alanlara taşımaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • Peter Szijjarto
  • Macaristan seyahati

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