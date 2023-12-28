Bakan Kacır: Pek çok sanayi ürün grubunda 30 binden fazla denetim yaptık

Kacır, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu 2024 Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin, bölgesinin önde gelen bir üretim üssü konumuna eriştiğini belirten Kacır, "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği düzlemde, Türk sanayisi ülkemizin istikrarlı büyümesindeki başat rolünü sürdürüyor. Kuşkusuz bu güçlü üretim altyapımızı korumanın ve geliştirmenin önemli bir bileşeni de nitelikli ve dünya standartlarında üretim yapmamızı sağlayan piyasa gözetimi, denetimi ve ürün güvenliği sistemimizdir. Bakanlık olarak, 81 ilde örgütlenmiş teşkilatımız ve 1200'e yakın denetçimizle, sanayimizin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ediyoruz. 'Türk malı' damgasının marka değerini güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, piyasa gözetimi ve denetimi açısından en fazla ürün grubundan sorumlu Bakanlık olarak, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun mevzuatla ve sahadaki denetim faaliyetleriyle haksız rekabeti önlediklerini söyledi.

- 30 binden fazla denetim yapıldı

Vatandaşların can ve mal güvenliğini, en yüksek seviyede koruduklarının altını çizen Kacır, "Yılda, 6 binin üzerinde gözetim ve bilgilendirme faaliyeti icra ediyoruz. Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 100 binin üzerindeki gözetim ve denetim, tüm Avrupa ülkelerinin 1 yılda gerçekleştirdiği fiziki toplam denetim sayısının çok üzerinde yer almakta. 2023 yılı içinde motorlu kara yolu araçları, asansörler, elektrikli ekipmanlar ve makinalar başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda 30 binden fazla denetim yaptık. Güvensiz ürünleri piyasaya arz eden firmalara 70 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık." diye konuştu.

Kacır, güvenlik açısından risk oluşturan ürünlerin, piyasadan çekilmesini gerçekleştirdiklerini vurguladı. 2014'ten bu yana, gönüllü geri çağırma faaliyetlerini destekleyerek 5 milyon ürünün geri çağrılmasını sağladıklarını anlatan Kacır, "Yakın zamanda detaylarını kamuoyuyla paylaşacağımız uygulamayla herkes, asansörlerin üretim ve denetim bilgilerine erişim imkanı elde edecek. Vatandaşlarımızı bilinçlendirerek güvenliğini sağlarken, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını, tüm süreçlerde aktif bir rol üstlenmelerini de tesis etmiş olacağız. İthal ürünlerin iç piyasadaki denetimine ağırlık vererek bu yıl 3 bin 600 uygunsuz ürünün piyasada dolaşımını engelledik." dedi.

Kacır, gelecek dönemde de muayene ve denetim faaliyetleriyle vatandaşların, üreticilerin haklarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Piyasa gözetimi ve denetimine proaktif şekilde devam ettiklerine işaret eden Kacır, "Ayrıca sanayicilerimizin önünü açmak, süreklilik, sürdürülebilirlik ve standardizasyonu, yüksek teknolojiyle yakalamalarını sağlamak için 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kacır, Ankara Kalite Kampüsü tamamlandığında sanayicilerin test ve deney ihtiyaçlarının karşılayacaklarını ülkenin küresel pazardaki rekabetçiliğini artıracaklarını vurguladı.

Küresel trendleri, gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını göz önünde tutarak, ürün güvenliği sistemini geleceğe hazırladıklarını anlatan Kacır, "Bilişim ürünleri ve elektrikli araçlar olmak üzere, yeni ürün gruplarına yönelik denetim süreçlerimizi oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, sürdürülebilir ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, e-PGD mevzuatıyla internet satış ilanları vasıtasıyla, piyasaya arz edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçı bilgilerini, uygunluk işaretlerini takip edeceklerini dile getirerek, internetin vitrini konumundaki aracı ve hizmet sağlayıcı sitelerden, kayıt dışı ürünlerin kaldırılmasını sağlayacak, güvenli bir e-ticaret deneyimi tesis edeceklerini ifade etti.

- Siber Dayanıklılık Yasası'na yakın takip

Siber güvenliğin dijital dönüşümün gündeme getirdiği en önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Kacır, AB'nin 2024'te yayımlayacağı ve 2028'de uygulamaya alacağı Siber Dayanıklılık Yasası'nı takip ettikleri söyledi.

Kacır, yazılım ve donanım dahil, dijital ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen bu düzenlemeyi, ülke mevzuatına kazandıracaklarını dile getirdi.

TÜBİTAK ve TSE'nin güçlü altyapılarını kullanarak, siber dünyada da vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyacaklarını anlatan Kacır, "Birçok kişisel veriye erişim imkanı elden eden, beyaz eşya ve ev aletlerinin iletişimi ve güvenliği yeni sınamaları da beraberinde getirmekte. Vatandaşlarımızın ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak üzere bu cihazların piyasa gözetimi ve denetiminde yeni yaklaşımları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Kacır, sanayicinin iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif bir rol üstlenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmaları kapsamında enerji verimliliğinin de ajandalarının üst sıralarında yer aldığını bildirdi.

Enerji Etiketlemesi ve EkoTasarım Tebliği ile sanayinin ve vatandaşların enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık farkındalığını yükselttiklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı, sanayicimizi AB standartlarında ürünlerle buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için piyasa gözetimi ve denetiminde etkin ve kapsayıcı yaklaşımımız devam edecek. Bu kapsamda başta Kurulun diğer üyeleri olmak üzere paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışacağız. Kurul üyelerinin yol haritası vazifesi gören Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ulusal Eylem Planı doğrultusunda; özellikle ikiz dönüşümün etkin bir ithalat ve iç piyasa denetimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz."