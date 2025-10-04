İSTANBUL 21°C / 14°C
Politika

Bakan Kacır: Türkiye'mizi aydınlık yarınlara hep beraber taşıyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sultanbeyli'yi, İstanbul'u, Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep beraber taşıyacaklarını belirterek, 'AK Parti belediyeciliği budur. AK Parti belediyeciliği eser siyasetinin, hizmet siyasetinin, proje siyasetinin adıdır.' dedi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 16:04
Bakan Kacır: Türkiye'mizi aydınlık yarınlara hep beraber taşıyacağız
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2002'den bu yana AK Parti iktidarlarında Türkiye'ye ve Türk milletine asırlık kazanımlar armağan ettiklerini belirterek, hep birlikte omuz omuza yürümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Nice büyük eser ve projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin "eski Türkiye" olmadığını, kendi ayaklarının üzerinde duran tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla yürüyen bir ülke olduğunu vurguladı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde atılan adımlarla BAYRAKTAR, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN ve KIZIL ELMA ile gökyüzüne imzalarını attıklarını belirterek, "Daha yapacak çok işimiz var. Bu yolda en önemli yol arkadaşlarımız elbette gençlerimiz, çocuklarımız. Onlar, birlikte atacağımız adımlarla çok daha büyük işleri ortaya koyacaklar." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli'de 1,5 yılda tamamlanan 50 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Kacır, "Bu 50 proje arasında birbirinden kıymetli, birbirinden önemli işler var. TÜBİTAK ile Sultanbeyli Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirdiğimiz bilim merkezimiz bizim için çok değerli. Çünkü bizler istiyoruz ki Sultanbeyli'nin çocukları, Sultanbeyli'nin gençleri bilimle, teknolojiyle bu yolda bizimle birlikte olsunlar. İstiyoruz ki onlar hayal kursunlar, araştırsınlar, geliştirsinler, yenilik üretsinler, başımıza icat çıkarsınlar." diye konuştu.

Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sultanbeyli'yi, İstanbul'u, Türkiye'mizi aydınlık yarınlara hep beraber taşıyacağız. AK Parti belediyeciliği budur. AK Parti belediyeciliği eser siyasetinin, hizmet siyasetinin, proje siyasetinin adıdır. Biz başkaları gibi rant kavgalarıyla, 'bant' kavgalarıyla meşgul değiliz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Sultanbeyli'nin güçlü desteğiyle belediye başkanımız, bizler hep beraber bu yola devam edeceğiz."

  • fatih kacır
  • sultanbeyli
  • toplu açılış
  • sanayi ve teknoloji bakanı

