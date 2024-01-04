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Politika

Bakan Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonunun fırlatılacağını tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonunun 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 13:15'te fırlatılacağını açıkladı.

4 Ocak 2024 Perşembe 22:39 - Güncelleme:
Bakan Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonunun fırlatılacağını tarihi açıkladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 13:15'te fırlatılacağını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Alarmınızı kurmayı unutmayınız.

Fırlatma: 17 Ocak 2024 17:11 (Florida) 18 Ocak 2024 01:11 (Türkiye) Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlenme: 19 Ocak 2024 05:15 (Florida) 19 Ocak 2024 13:15 (Türkiye)

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı ve PTT tarafından "hatıra pulu" tasarlandı. Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak.

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