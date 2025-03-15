Bakan Kacır'dan milli banliyö paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli banliyö setine ve TÜBİTAK'ın projedeki katkılarına ilişkin bilgi verdi.

Kurumun milli sistemlere güç verdiğini vurgulayan Kacır, Gaziantep'teki Gaziray Projesi'nde kullanılmaya başlanan ilk milli banliyö setinin raylarla buluştuğunu hatırlattı.

Kacır, milli banliyö setine ilişkin, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Gaziray Projesi'nde cer konverteri, cer motoru, tren kontrol ve yönetim sistemi ile yardımcı güç ünitesi tasarımlarında TÜBİTAK ekiplerimizin imzası var. Raylı sistemlerde yerli ve milli projelere katkı sağlamaktan gurur duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.