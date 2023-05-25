Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometre olarak hedefledik

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nde işçilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, kara yollarında yapılan atılımlarla Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, 21 yılda 29 bin kilometre bölünmüş yol, 720 kilometre tünel, 745 kilometre uzunluğunda viyadük ve köprü inşa ettiklerine dikkati çekerek yapılan yollar sayesinde vatandaşların hayatının kolaylaştığını, güvenli yollarla trafik kazalarının da ortadan kaldırıldığını aktardı.

Önemli projelerin son örneklerinden birinin de Zigana Tüneli olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oradan geçerken gurur duymaması mümkün değil. Dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesi. Teknolojinin en son imkanlarının kullanıldığı ve dünyanın en kaliteli işlerinden bir tanesi. Bu, Zigana Tüneli'nde de Kuzey Marmara Otoyolu'nda da İstanbul, İzmir Otoyolu'nda da Çanakkale Köprüsü'nde de böyledir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2002 öncesinde Türkiye'de toplam tünel uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Milletinin ve devletinin geleceğini düşünmek budur. Bunlar hep devlet olmanın gerekliliği. Başarı, ekip işidir. Bu ekiple 29 bin kilometre bölünmüş yolu yaptık. Bugün, bu 21 yıllık huzur ve güven ortamını AK Parti hükûmetleri sağlamakla kalmadı, onun üzerine bu büyük yatırımları yaparak ülkenin gelişmesini ve 50 yılını planlamaya başladık. Artık Türkiye'nin 2053, 2071 planlarını yapıyoruz. 29 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometre olarak hedefledik."

Türkiye'nin tamamlanan altyapısıyla yükseleceğini vurgulayan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Siyaset vatanına, milletine hizmet etmek demektir. Bu yaptığımız kaliteli işlerin üzerine daha fazlasını koyacağız. Pazar günü Trabzon'dan alacağımız büyük destekle, çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Ülkemizin geleceği için hep beraber kürek çekmeye devam edeceğiz. Devam eden projelerimizi bitireceğiz, yenilerine başlayacağız. Yıllardır konuşulan Güney Çevre Yolu'na başladık, hep birlikte hızlıca bitireceğiz. Kanuni Bulvarı'nı bitirip Sahil Yolu'na bağlayacağız. Hedef belli; büyük, lider, güçlü Türkiye olmak."