Bakan Karaismailoğlu: Bütün Müslüman devletler Erdoğan'ın kazanmasını istiyor

Akçaabat ilçesinde Atatürk Alanı'nda vatandaşlara hitap eden Karaismailoğlu, çok önemli günlerin arifesinde olunduğunu belirterek, "'Ya teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak.' dedik ya da 'teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.' dedik. Bütün Türkiye bunu dedi ama şöyle ufak bir fark kaldı. O ufak farkı da inşallah maçın uzatma dakikalarında bu pazar günü oylayacağız inşallah. Orada da en iyi şekilde bunu gerçekleştirerek tüm dünyaya mesajımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu seçimin sadece Türkiye'nin seçimi olmadığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bütün dünya bu seçimi takip ediyor. Türk cumhuriyetleri, mazlumlar, bütün Müslüman devletler Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Onun karşısında da Türkiye düşmanları, Türkiye'den nefret edenlerin hepsi, karşımızdaki kirli ve vizyonsuz ittifakı destekliyor. İnşallah mazlumlar kazanacak, Müslümanlar kazanacak, Türk cumhuriyetleri kazanacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülkede sadece huzur ve güven ortamını sağlamakla kalmadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında imza atmadıkları yer kalmadığını dile getirerek, en son mührü de Zigana Dağı'nda vurduklarını söyledi.

Zigana Tüneli'nden bugüne kadar 100 binin üzerinde araç geçtiğini ifade eden Karaismailoğlu, Zigana Dağı'nda zorlu yolculukların hepsinin tarih olduğunu vurguladı.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki vizyonsuz aday görsün o kirli ittifakların teröristlerle işbirliği yaptığının dersini 14 Mayıs'ta aldığı için şimdi başka maskelerle milletimizin önüne çıkmaya çalışıyorlar. Daha dün Selahattin Demirtaş teröristine özgürlük isteyenler bugün başka maskeler takmaya çalışıyorlar ama yemezler iş işten geçti. İşte 28 Mayıs'ta o kirli maskeleri de yırtıp atacak olan sizlersiniz."

Seçimde vatandaşlardan destek isteyen Karaismailoğlu, "Pazar günü Türkiye'nin bayramı. Bütün mazlumların, Müslümanların ve Türk cumhuriyetlerinin bayramını hep beraber kutlayacağız. O yüzden şu kısa sürede tansiyonu düşürmeyeceğiz. Her mahallede, her sokakta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gölgesini hissettireceğiz ve onun sıcak yüreğini hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü.