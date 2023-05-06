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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Karşımızda Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş bir birleşme var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Maalesef karşımızda Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş bir birleşme var, 7'li masa. Biz bugün projeler konuşuyoruz. Güney Çevre Yolu, Zigana Tüneli diyoruz ama Allah göstermesin terörle boğuşturdular bizi. Sırf bu işleri uygulamayalım diye.' dedi.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 00:00 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu: Karşımızda Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş bir birleşme var
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AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, spor camiasının temsilcileriyle bir otelde düzenlenen istişare toplantısında, Trabzon'un futbol ve spor şehri olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un bir dünya markası olduğunu, bunun yanında amatör spor kulüplerinin daha iyi yerlerde görmeyi amaçladıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Görüyorum ki gençlerin spora kolaylıkla ulaşabileceği yeni alanların gerekli olduğunu anlatmaya gerek yok. Bunu üretmek için de mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Bugün de önemli bir yer için şu anda Silahlı Kuvvetlerimizle görüşmelerimizi son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki hafta açıklayacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Trabzon'da spor alanlarıyla ilgili yapılabilecek çalışmalara değinerek, "Sahilde bazı düzenlemeler var belki oralarda farklı yerler çıkartabiliriz. İnşallah bununla ilgili düşüneceğiz, dertleneceğiz. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Hem bireysel sporları önemli bir şekilde desteklememiz gerekiyor hem de takım sporlarında da ne yapılması gerektiğini ama siz bize rehber olacaksınız. Çünkü işin içinde olan sizlersiniz. Sonucunda kim kazanacak? Trabzon'da yaşayan gençlerimiz kazanacak, Trabzon kazanacak ve Trabzon'un adını bütün Türkiye'ye, dünyaya yayacağız." ifadesini kullandı.

Kentte yapılan projeleri hatırlatan Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'ni bir süre önce hizmete açtıklarını, projenin dünyanın en büyük mühendislik çalışmalarından birisi olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli'nin 14,5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Eski Zigana Tüneli 1800 metre yükseklikte 1700 metre ve tüp tüneldi. Bugüne geldiğimizde çift tüp tünel ve tam 14,5 kilometre uzunluğunda. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı gösteren çok önemli bir göstergedir. Yıllardır Bolu Dağı Tüneli konuşulurdu. O tünelin uzunluğu sadece 3 kilometreydi ve 17 yıl sürdü. Şimdi 14,5 kilometre uzunluğundaki tünel 5 yılda bitti. Memleketimize kazandırdık. İnşallah bu projelerle birlikte şehrimiz daha da gelişecek. Şehrimizde istihdam alanları üretilecek."

Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı projesinde Trabzonspor tesislerine dokunmadan bir çalışma yürütüleceğini aktaran Karaismailoğlu, "Tesislerin yanındaki mevcut havalimanının kuzeyinde denize dolgu 3 milyon metrekarelik bir alanda inşallah Trabzon'a yakışır, dünyanın en iyi özgün havalimanlarından biriyle tanıştıracağız." dedi.

-"Türkiye'nin bir daha bedel ödemeye tahammülü yoktur"

14 Mayıs seçimlerinde destek isteyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah sizin bize vereceğiniz destekle hem spor camiasında yapacağımız güzel işler hem de sağlıkta, ulaşımda, çevre şehircilikte kentimizin geliştirilmesi konusunda desteğiniz çok önemli. Bu vereceğiniz destekten alacağımız güçle çok daha fazlasını Trabzon'a vermek için de elimizden geleni yapacağız ve 24 saat bu işlerin peşinde koşacağız. Maalesef karşımızda Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuş bir birleşme var, 7'li masa. Biz bugün projeler konuşuyoruz. Güney Çevre Yolu, Zigana Tüneli diyoruz ama Allah göstermesin terörle boğuşturdular bizi. Sırf bu işleri uygulamayalım diye. Vatandaşımızın yaşam konforunu artırıcı işlerle uğraşmayalım diye bizi terör belasına bulaştırdılar ve yıllarca çok çektik. Çok şehitler verdik, paralarımızı, gençlerimizi, zamanımızı çaldılar. Türkiye'nin bir daha bedel ödemeye tahammülü yoktur. Buna en önce Trabzonlular fırsat vermeyecektir."

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