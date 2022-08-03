Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Avrupa'nın en iyisi

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı ile ilgili paylaşımda bulundu. "Avrupa'nın en iyisi ve en yoğunu İstanbul Havalimanı" diyen Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bagaj alım süresi; Avrupa havalimanlarında 4 saat İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika. Temmuz ayında 7 Milyon Yolcu, Check-in süresi 1 dakika, günde 200 bin bagaj... Avrupa'nın en iyisi ve en yoğunu İstanbul Havalimanı