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Politika

Bakan Karaismailoğlu paylaştı: Avrupa'nın en iyisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. Avrupa havalimanlarında bagaj alım süresinin 4 saat olduğunu belirten Karaismailoğlu, 'Bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika. Avrupa'nın en iyisi ve en yoğunu İstanbul Havalimanı.' ifadelerini kullandı.

3 Ağustos 2022 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
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Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı ile ilgili paylaşımda bulundu. "Avrupa'nın en iyisi ve en yoğunu İstanbul Havalimanı" diyen Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bagaj alım süresi; Avrupa havalimanlarında 4 saat İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika. Temmuz ayında 7 Milyon Yolcu, Check-in süresi 1 dakika, günde 200 bin bagaj... Avrupa'nın en iyisi ve en yoğunu İstanbul Havalimanı

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