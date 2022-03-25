Bakan Karaismailoğlu: Pazartesi günü de bir sürprizimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz hafta açılan ve bugün açılacak Tokat Havalimanı'yla ilgili yaptığı paylaşımı heyecana neden oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, '6 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açtık, Tokat Havalimanı'nı açıyoruz, pazartesi günü de bir sürprizimiz var. Durmak yok!' ifadelerini kullandı.
6 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açtık, yarın Tokat Havalimanı'nı açıyoruz, pazartesi günü de bir sürprizimiz var.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) March 24, 2022
Durmak yok!