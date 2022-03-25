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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Pazartesi günü de bir sürprizimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

25 Mart 2022 Cuma 07:55 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 07:57
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz hafta açılan ve bugün açılacak Tokat Havalimanı'yla ilgili yaptığı paylaşımı heyecana neden oldu.

'PAZARTESİ GÜNÜ SÜRPRİZİMİZ VAR'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, '6 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açtık, Tokat Havalimanı'nı açıyoruz, pazartesi günü de bir sürprizimiz var. Durmak yok!' ifadelerini kullandı.

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