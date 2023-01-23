Bakan Karaismailoğlu 'sadece 24 dakika' diyerek altını çizdi: Dünyanın en hızlısı!

Bakan Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Memleketimizde çok güzel işler oluyor. Bu altyapıları yapıyoruz ve uzun yıllarda kullanabileceğiz. Geçen sefer bu programda verdiğimiz tarihlerden belki birkaç hafta geç bitirmiş olabiliriz. Bu metroları yüz yıl boyunca kullan bileceğiz. Dört dörtlük bir iş bitirdik. Birçok metro Avrupa'da dökülüyor. Yenilemek istiyorlar ama taşıma devam ederken yenileme çok zor. Planlananların bitirilmesi lazım devam edenlerin yenilenebilmesi için.

Metromuzu dün itibarıyla açtık ve işliyor. Gayrettepe ile havalimanı kargo kısmı açıldı. 3 buçuk metrelik Gayrettepe kısmını henüz tamamlayamadık. Onu da Nisan ayında tamamlamış olacağız. Havalimanı Kargo terminali hem yolcu hem de kargo açısından çok önemli. Oraya gelen ziyaretçi ve kargo çalışanları için çok önemli olacak. 34 km bu hat çok önemli ve 1 ay ücretsiz. Sadece 24 dakikada Kağıthane'den havalimanına gidilebiliyor. Göktürk'te bu süre 14 dakika. Esenlerden vatandaşlarımız aktarma yaparak 45 dakikada havalimanına gidebilecek. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı çok kapsamlı bu hatlar birbirine bağlı şehrin birçok yerinden havalimanına gidilebilecek. Halkalı hattını da 2023 yılı bitmeden açmış olacağız.

Bugün için Taksim'deyseniz, Mecidiyeköy hattına binerek Havalimanına aktarma yapılabilir. Gayrettepe de açıldığı zaman çok hayati bir bölüm olmuş olacak. Gayrettepe metrosu ile Hacıosman'dan havalimanı metrosuna binebilecek. Bunu sadece bir tren değiştirerek yapacak. Maslak'ta, Levent'te, Hacıosman'da oturanlar rahatlıkla havalimanına gidebilecek.

Aslında bu beyaz hatlar İstanbul'da işleyen hatlar. Biz dün toplayıcı bir hat açtık. Bunun havalimanına katkısı çok büyük olacak. Havalimanına metro konforuyla ulaşmak rahatlık olacak. 2023 yılında Marmaray entegresini yapmış olacağız. Toplamda bu hat 63 kilometrelik bir hat olacak. Böylece bu entegrasyonla Avrupa yakasına ulaşımı hemen hemen sağlamış olacağız.

İstanbul'da çalışan metrolar ortalama 40-45 km hızda hareket eder. Havalimanı metrosu ise hem Türkiye'nin hem de dünyanın en hızlı metrosu saate 120 kilometreye çıkabiliyor.

METRO HAVALİMANINA GİRİYOR MU?

'Her evin altına girecek' diye bir şey yok aslında. 275 metre uzaklıkta istasyonumuz. 1 buçuk dakikada istasyondan havalimanına ulaşılabilecek. Hattı biz buna göre dizayn ettik. Havalimanın içine almış olsaydık yürüme mesafesi aslında artmış olacaktı. Biz gelecek yıllar için Hızlı Treni de düşündük. Hızlı treni de havalimanına entegre edeceğiz. Biz en başta bunu böyle tasarladık. Biz tam üste çıkmadan yürüyerek havalimanına girmiş oluyoruz. 278 metre yürüme mesafesi 1 buçuk dakikada yürünüyor. Biz bunları derin düşündük, planlaması yaptık. Bu aslında master plandır. Ankara-İstanbul'u Gebze'den ayıracak Sabiha Gökçene de uğrayacak. Daha sonra Havalimanına gelerek Bu tren Avrupa'ya devam edecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmamış olsaydı nasıl olurdu. Bugün o köprüden yüzlerce araç geçiyor. Biz bunların planını yıllar önce yaptık. Gebze ile Çatalca arasında önümüzdeki yıllarda bir hat açılışı yapacağız. Hatların inşatlarının bir kısmı şu anda açıldı.

Türkiye'nin en hızlı metrosu. Normal metrolar saate 80 km hıza çıkar bu metro ile 120 km hıza çıkabiliyoruz. Paris metrosu çok eski metrolar onlar 80 km hız bile yapamazlar, karşılaştırılamazlar.

SİNYALİZASYON

İlk defa yerli ve milli bir sistem kullandık burada. Sinyalizasyon metroyu hareket ettirmek için kullandığımız bir sistem. Şu anda seviye bir olarak sürücülü başladık. Tüm hatlar açıldığında sürücüsüz olacak. Sistem şu an gayet güvenli bir şekilde çalışıyor. Dünyada bu işi yapan 5 firma var bu iş onların tekelindeydi. Astronomik ücretler talep edilir, işler bitmezdi. Biz bu sorunu yerli ve milli bir şekilde çözdük. Böyle bir sistemi bitirdikten sonra uluslararası bir kurumdan da sertifikası alınması gerekiyordu. İlk defa yerli ve milli TÜBİTAK VE ASELSAN'ın yazılımını kullandık ve sertifikalattık. Bu işin doğru yapıldığının test edilmesi onaylatılması gerekiyordu ve onay aldı. 34 km biz kısa zamanda bitirebilmek için 10 tane tünel açma makinesi ile aynı anda çalıştık. 4 yıl gibi bir zamanda bitirdik. Bazı günler 65 km kazı yapıldığı oldu.

METROSUZ HAVALİMANI ELŞTİRİLERİ

Bunlar çok büyük altyapı planları. Havalimanı yapılmadan da açılmamış olsaydı da metro orada yatıyor olacaktı. Zaten havalimanın içinde yolcu taşıması pandemide ciddi oranda düşmüştü. O yüzden çok büyük bir mağduriyet olmadı. Asıl omurgamız Marmaray. Bu hat o omurgaya bağlandı. Bu hatların birçok bağlantısı var ve olacak. Yani bunlar İstanbul'un bütün hatalarını birbirine bağlayan hatlar. Marmaray Gebze'den başlar. Boğaz altından geçerek Yeşilköy'den halkalıdan aktarma yapılabilecek. Gebze'den gelen yolcu iki türlü de Havalimanı için aktarma yapabilecek. İsterse Yenikapı'dan Gayrettepe'ye binerek aktarma yapabilir isterse Halkalıdan Havalimanı aktarması yapılabilir.

Gayrettepe biraz zorlu bir etap. Burada hem Gayrettepe istasyonu var. Metrobüs hemen burada. Bizim açacağımız hatların şu anda çalışması devam ediyor. Buranın zorluğu nüfus yoğunluğunun olduğu, D-100 ün olduğu bir nokta. Biz burada en derin hattı yapıyoruz. Metrobüs şu anda kapasitesinin üzerinde yolcu taşınıyor. Bu hat ile bu yükü tamamen alabileceğiz. Tüm bunlar aslında büyük bir entegrasyonun parçası.

Beyaz gözüken hatlar şu anda faaliyette olan hatlar. Kırmızı olan hatlar bakanlığımızda devam eden hatlar maviler ise İBB'nin yapması gereken hatlar. Mavi olanların şimdiye kadar çoktan bitmiş olması gerekiyor. 2018 yılında başlanan hatlar. O kadar yavaş gidiyor ki bitmesi şu an için çok zor. Para yok da değil devletten bizim dönemizdekinden daha fazla para gidiyor.

Herkes üzerine düşen yükü görevi yerine getirse vatandaşa hizmet edilmiş olacak. Devletimiz bakanlığa ve yerel bütçeye bir rakam ayırıyor. İstanbul bütçe gidiyor. Bu bölge hareketin olduğu bir bölge bu İstanbul'u rahatlatacak. Bir hat bitmeyince diğer hatlarda aksama olacak. İstanbul gibi büyük bir metropolde raylı sisteme ihtiyaç olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız ile başladığımız bir süreç. İstanbul'da bu planlamayı yapmak gerekiyordu. 23 yıl önce bu plan yapıldı.

500 kilometrelik bir hattı belediyenin yapması imkansızdı. Devletimiz bunu görünce bu büyük yükü devlet ve yerel yönetim olarak paylaşalım dedi. Bu belediye AK Parti'deyken yapıldı. Biz İstanbul kararını verdi bizi seçmedi diyerek bu hatları yapmadık değil aksine yaptık ve vatandaşın hizmetine sunduk. Biz şu anda belediyenin yapması gereken hatların durumlarını biliyoruz. Esenyurt-Mahmutbey hattında Büyük bir nüfus yoğunluğu var. Bunun ihalesi 2018 yılında yapıldı ve şu anda bu yüzde 5'i tamamlandı.

"BELEDİYE KENDİ YAPTIĞI İNŞAATA HAFRİYAT DÖKTÜ"

Belediye ihaleyi yapar, inşaata başlar. İşe başlandı. Başakşehir'de oldu bu 2019 seçiminden sonra belediye 'ben bu hattı yapmayacağım' dedi. Biz de bunu bize verin dedik. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin yolunun yapımını üstlenmedi belediye. Şimdi belediyenin yapmadığı bize devrettiği hattı biz Şubat ayı gibi açmış olacağız. Sancaktepe Yenidoğan hattında da biz inşaata başladık. Belediye ise bu hattı iptal etti, üzerine hafriyat döktü. Belediye kendi yaptığı inşaata hafriyat döktü.

Vatandaşlarımız bize başvurdular. İnşaatlar başlamış yollar kapatılmış. Bizde belediyeye yazdık bize devredin dedik. 3 ay öncesi için bize biz yapacağız dediler. 2 Ekim'de biz Tavşantepe ile Sabiha Gökçen'e bir metro yaptık ve açtık. Belediye burada iki hat yapacaktı. Yine 2018 de ihalesi yapıldı inşaatı başlandı. Burada belediyenin yapması gerekiyor. İki hattan birinin ihalesi daha yeni yapıldı ne zaman biteceği bilinmiyor. Tuzla'daki hattın ise daha ihalesi bile yapılmadı. Biz Sabiha Gökçen'i yaptığımız zaman bu hatlarında yapılması lazımdı ki vatandaş farklı bir vasıta kullanmak zorunda kalmamış olacaktı. Şu an Sabiha Gökçen metrosunu açıldığı günden beri 2 milyon vatandaşımız kullandı. Bu hatlar yapılmazsa vatandaş karayolunu tercih edecek bu da Trafik olarak karşımıza çıkıyor. Marmaray mesela 670 bin yolcu taşıyor. Dünyanın mega projelerini hayata katarak vatandaşımıza hizmet ettik.