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Politika

Bakan Karaismailoğlu İBB'ye sert çıktı: Kapatmak hangi akla sığar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB'nin kapattığı metro çalışmalarına tepki göstererek, 'Büyük projeye karşı olur yapmazsınız anlarım ama inşaatı başlamış metroyu kapatmak hangi akla sığar. Yapacaklarını söylediler ama hareket yok.' dedi.

7 Nisan 2023 Cuma 22:49 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu İBB'ye sert çıktı: Kapatmak hangi akla sığar!
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Bakan Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Burası çok yoğun bir metro istasyonu olacak. İnşallah yarından itibaren İstanbullulara hizmet edecek. Sağlık Bakanlığı buraya bir hastane yapılacağını söylediğinde, biz de burası için bir master plan planladık. Kayaşehir toplu konut alanların yoğun olduğu bir yer. Hattımızın uzunluğu Bağcılardan gelen hatla beraber 6.2 kilometrelik bir hat olacak. Otogardan raylı sisteme binan bir vatandaşımız Kayaşehir'e ulaşacak. Bu hattın başlangıcı belediyelerde atıldı. AK Parti döneminde planlaması yapıldı, tünelleri kazıldı, yapımına başlanmıştı. Yerel seçimlerden sonra yeni belediyeye geçti. Ama maalesef seçimden sonra yeni gelen yönetim hastane yollarını yapmadı.

Biz bu hastane yollarını devralarak, 1 ay içerisinde karayolu bağlantılarını sağlayarak açılışını yaptık. Aynı şekilde yollarını yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Mevcut İBB yönetimi ile iletişime geçtik ve 'Yapacak mısınız?' diye sorduk. Yapmayacaklarını yazılı beyanlarla ilettiler. Peşinden protokol yapılarak, burası bakanlığımıza devredildi.

Beyanların hepsi yazılı. Hepsi bizim arşivimizde var. Hızlı bir şekilde buraya girdik. Burada yoğun bir nüfus var. 2 buçuk yıl içerisinde bitirdik. Hattımızın 4 istasyonu ve bağlantıları var. Marmaray'dan başlayan bir havalimanı hattımız var.

İnşallah bunu da bitirerek, Beşiktaş'tan Şişli'ye kadar ulaşacak. Bu yıl içerisinde bu 31 km açtığımızda hem hastaneye erişim, hem de havalimanına kesintisiz erişim olacak. İnşallah bu hattı da bitireceğiz. İstanbul'daki yoğun trafiği çözmek için bu hatların yapılması lazım. Biz görevimizi yapıyoruz.

Mahmutbey metrosunun, Esenyurt'a kadar gitmesi lazımdı ama maalesef 2019 yerel seçimlerinden sonra bir şey yapılmadı. Mahmutbey'in arkasında Mecidiyeköy'e kadar uzanıyor. Bunlar planlanırken, şehrin yoğunluğuna göre seçiliyor.

10 metro dedikleri, metroların hepsinin ihalesi AK Parti döneminde yapılmış ve yapıma başlamış metrolar. Biz bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyelerindeydi. Anadolu'da bir hat için aynı girişimi yaptık, devretmemeyi tercih ettiler.

Bakanlık verilen bütçeler ile bu metroları bitirip halka sunuyor. Belediyeye de bütçe veriliyor. Ortada bütçe de yok hizmet de yok. Kurumların görevi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak. Vatandaş bunun hesabını soracaktır.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu
  • Bakan Karaismailoğlu

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