Bakan Karaismailoğlu: Sizler masalarda oturup kalkanlara bakmayın, o masalardan bir şey çıkmaz

Adıyaman'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada partililerle bir araya geldi.

Adıyaman'da güzel bir gün geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılı Türkiye için hakikaten çok değerli bir yıl. Çünkü 2002'de vatanını, milletini seven kadrolar vatanı için canını feda edecek kadrolar Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geldikten sonra nelerin yapılabileceğini Türkiye de gördü dünya da gördü. Türkiye artık eski Türkiye değil. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırmış, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kadrolar sayesinde Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyanın her tarafında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye konuşuluyor. Dünyanın her tarafından nerede bir sıkıntı, sorun varsa Sayın Cumhurbaşkanımız el atıyor ve çözüyor. Rusya ile Ukrayna savaşı biz kısa zamanda biter diye düşündük ama hala devam ediyor. Savaşın taraflarıyla görüşebilen tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tahıl koridorunu çözen, dünyadaki kıtlığa çözüm arayan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Aynı bunun gibi bütün dünyadaki sorunlara çözüm bulan ve arayan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün mazlumların gözü Türkiye'de."

Karaismailoğlu, sorumluluklarının büyük olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini, Türkiye'yi kimsenin bu yoldan geri çevirmeye gücünün yetmeyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler masalarda oturup kalkanlara bakmayın. O masalardan bir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda kendi keyiflerinin ve geleceklerinin planları var. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bıkmadan usanmadan milletimizin gönlünde olan olacağız. 2023 seçimlerini de güçlü bir şekilde atlatacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Bizim derdimiz büyük. Derdimiz nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmektir. Son 20 yılda yaptığımız işler apaçık ortadadır. O yüzden bizi engellemeye çalışanlar bizim yolumuza taş koymak isteyenlerin sebebi nedir? Büyük güçlü Türkiye'den korkanlardır. Türkiye'mizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Hangi bölgede neye ihtiyaç varsa vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ne hizmet varsa bölge fark etmeden gidiyoruz."

Türkiye'de artık eski yolların yerine daha güvenli ve konforlu yolların yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Karaismailoğlu, yapılan yollar sayesinde daha hızlı bir ulaşım gerçekleştiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yapılan yatırımlar sayesinde yılda tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Tabi hayatın içinde zamanın değerini fazla anlamıyoruz ama geçtikten sonra kıymetini çok iyi anlıyoruz. Bu zamanlar ailemize, sevdiklerimize kaldı. O meşakkatli yollar tarih oldu. Artık yeni Türkiye var. 6 bin kilometreden almış olduğumuz yol uzunluğunu şu an neredeyse 30 bine yaklaştırdık. 30 bin kilometrelik bölünmüş yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Bunun karşılığı da her yıl 10 binin üzerinde can kurtarıyoruz. İşte vatan için çalışmak budur."

- "YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"



Türkiye genelinde bıkmadan usanmadan çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sadece 2023'ün değil 2053'ün de planlarını yaptıklarını söyledi.

Hep beraber aynı hedef uğrunda çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da 20 yıl önce 20 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi ise 270 kilometre bölünmüş yol var. Neredeyse 12 katı. Ulaştırma yatırımları istihdamın, üretimin temel taşıdır. Siz altyapıyı ne kadar güçlü yaparsanız oradaki ilerleme ve gelişme çok kısa sürede hayata geçiyor. Bunlar Türkiye Yüzyılının altyapısı olacak. Eksiklerimizi iyi biliyoruz. Adıyaman her şeyin en iyisini hak ediyor, bundan şüpheniz olmasın. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında dünyalar kadar fark var. Onu da herkes hissediyor. Bu seçim sürecini hızlı bir şekilde atlattıktan sonra yine projelerimizin takipçisi olacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

Konuşma sonrası AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Karaismailoğlu'na el dokuması halı hediye etti.

Karaismailoğlu, daha sonra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret etti. Çuhadar, Karaismailoğlu'na tablo takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyareti öncesi Kahta-Siverek ilçeleri arasında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Daha sonra Adıyaman hastane kavşağında devam eden farklı seviyeli kavşak inşaatını denetledi.