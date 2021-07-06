Bakan Karaismailoğlu: Türkiye büyüyecekse sizlerle birlikte büyüyecek

AA 6 Temmuz 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 18:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek, karayolu taşımacılığı sektörünün temsilcileri ve nakliyecilerle bir araya geldi.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, sonrasında sektör temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

Karaismailoğlu, nakliyecilerle sohbeti esnasında, Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma hedefi için lojistik sektörünün çok önemli bir alan olduğunu belirterek, "Karayolları lojistik açıdan en önemli alanlardan biri. Hem sizleri ziyaret etmek hem de sektörle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bugün buradayız. Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik." ifadelerini kullandı.

- "Birlikteliğimiz ve iş birliğimiz sürekli devam edecek"

Bakanlık olarak, sektörün önündeki bütün sıkıntıları, dertleri kendi dertleri ve sıkıntıları olarak düşünerek çalıştıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Sorunların çözümü doğrultusunda da en kısa zamanda sonuç almak için gayretle çalışacağız. Buna emin olabilirsiniz. İnşallah bu birlikteliğimiz ve iş birliğimiz sürekli devam edecek. Sonuçta Türkiye büyüyecekse sizlerle birlikte büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri düzenlemelerle taşımacıları desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda belge geçerliliklerinin süresini esneterek yetki belgelerinin geçerliliklerinin devam etmesini sağladık. Asgari kapasite şartını kaybedenler için süreleri, sigorta ve muayeneden dolayı taşıt düşümlerini durdurduk. Pandemi döneminde bulaş riskinin azaltılması için, taşımacılarımızın faks veya e-posta yoluyla gelen taleplerini, belge asıllarını istemeden karşıladık. Yine, pandemi dönemindeki toplanma yasağı nedeniyle, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ilk defa yetki belgesi alacak veya yenileyecek kooperatiflerden mevzuatta öngörülen sermaye şartının geçici olarak aranmaması imkanı sağladık. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri gönderme zorunluluğunu, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzattık. Sadece kamyonetlerle ev eşyası taşımacılığı yapacaklar için yüzde 75 indirim sağladık. E-devlet üzerinden yapılacak işlemlerde, yüzde 5'e kadar indirim imkanı sunduk."

Kargo ve posta sektöründe yaşanan hızlı gelişme ve büyümeyi göz önünde bulundurarak, sektörle ilgili sorumluluklarda mükerrerliğin önüne geçilmesini, mevzuatın uygulanmasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesini ve kargo sektörüyle ilgili işletmecilik yükümlülüklerinin BTK tarafından düzenlenmesini teminen, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenleme yaptıklarını da vurgulayan Karaismailoğlu, eşya taşımacılığı faaliyetleriyle ilgili Bakanlığa gelen talepler doğrultusunda, ton x kilometre (taban fiyat) uygulamasına ilişkin çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan sorunları çözmek amacıyla, Türkmenistan güzergahının kapanması sonucunda Orta Asya ülkelerine taşımalarda Rusya-Kazakistan'ın ana güzergah haline geldiğine dikkati çekerek, 2021'de Rusya'dan toplam 14 bin 500, Kazakistan'dan ise 14 bin transit geçiş belgesi temin edildiğini aktardı.

Rusya'dan 3 bin 500 ikili ilave belge alınarak, taşımalarda büyük kolaylık sağlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Macaristan transit belge sorununun çözümü için önemli bir adım atılmış, 74 bin transit (mevcut kota ile birlikte 110 bin) ve 2 bin ilave ikili (mevcut kota ile birlikte 5 bin) geçiş belgesi alınmıştır. Azerbaycan geçiş belgesi kotası yüzde 31 artış ile 45 bine yükseltilmiştir. Özbekistan geçiş belgesi kotası 38 bine, ücretsiz belge sayısı ise yüzde 60 artışla 16 bine yükseltilmiştir. Özbekistan geçiş belgeleri taşımacılarımıza sefer başına 400 dolar, toplamda ise 2,4 milyon dolar kolaylık sağlayacaktır. Geçiş belgesi dağıtım esaslarında değişiklik yapılmış, geçiş belgesi sorunu yaşanmayan ülkelere ait belgeler için, taşımacılara ayrıca Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan dağıtım bürosundan geçiş belgesi alma (bir defaya mahsus ikinci satış) imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, iadesi zorunlu geçiş belgelerini 3 kez iade edemeyen firmalara e-Devlet üzerinden iade işlemini yapmaları kaydıyla 10 günlük belge yasağı uygulaması sona erdirilmiştir."

- "Ülkemizden hızlı ve düşük maliyetli transit geçiş imkanı için altyapının yaratılması için çalışmalar devam etmektedir."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 70'e yakın ülkeye yılda 1,3 milyon uluslararası taşıma gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerden 24'ü ile ikili/transit taşımalar serbesttir. Diğer ülkeler ile, her yıl 1 milyondan fazla geçiş belgesi teati edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2021 yılının ilk 6 ayı ile 2020 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, karayolu taşımalarımızda genel olarak yüzde 25, özellikle bazı AB ülkelerine yönelik taşımalarımızda ise yüzde 40'a varan artış olduğu görülmektedir. Tüm karayolu sınır kapılarımızdaki bekleme sürelerinin 6 saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılması, taşımacıların kalan belge durumunu daha kolay takip edebilmesi, geçiş belgelerinin tükenmesi durumunda alternatif güzergahlara yönelerek TIR parklarında beklemelerin de önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımızca, transit taşımacılıkta kolaylaştırma sağlanması ve ülkemizden hızlı ve düşük maliyetli transit geçiş imkanı için altyapının yaratılması için çalışmalar devam etmektedir."

Bakan Karaismailoğlu, şoförlerin çalışma saatleri, geçiş noktalarındaki kantarlarda, SRC Belgesi, Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TIO) Belgesi ile ilgili talepleri konusunda gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını vurguladı.