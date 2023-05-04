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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber bir olmuşlar

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir restoranda düzenlenen 'Akçaabat Yüzyılı Kadın Buluşması' programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Şimdi başka yollarla tekrar Türkiye'ye girip karıştırmaya çalışıyorlar. Maalesef karşımızdaki birlikteliği görüyorsunuz. Bunların içi de dışı da bir. Maalesef yurt dışındaki bütün terör örgütleri, bütün Türkiye düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber bir olmuşlar, adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden uyanık olmamız gerekiyor.' dedi.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber bir olmuşlar
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Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Akçaabat ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Akçaabat Yüzyılı Kadın Buluşması" programında, Türkiye'de son 21 yıldır çok iyi şeyler olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayal edilemeyen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayarak, bunun devam etmesini istemeyen güçler olduğunu aktardı.

Türkiye'deki gelişmelere dikkati çeken Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, güçlü iradesi ve güçlü kadrosu sayesinde ülkemiz çok büyük başarılar kazandı. Hedefimiz bu başarıları daha da arttırmak." diye konuştu.

"SİZLERİN DESTEĞİ VE GÜVENİYLE BUNLARIN ÇOK ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Karaismailoğlu, Türkiye'yi sevmeyen güçler olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu kadar iyi şeylerin sonucunda, bunlardan rahatsız olanlar da var. İHA'lar, SİHA'lar, Kaan'lar, Kızılelmalar üretiyoruz, birilerinin zoruna gidiyor. Türkiye düşmanlarını bunlar rahatsız ediyor. Sizlerin desteği ve güveniyle bunların çok çok daha iyisini yapacağız."

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada biz çocuklarımızın, ülkemizin, milletimizin, devletimizin geleceğini konuşuyoruz. O yüzden birlik, beraberlik içerisinde çok önemli bir sürecin devamı için bir karar vermek zorundayız. Ya karşımızda teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak ya da bu teröristlerle mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. O yüzden çok önemli bir tercih yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde terör belasının ülkeden defedildiğini belirten Karaismailoğlu, "Şimdi başka yollarla tekrar Türkiye'ye girip karıştırmaya çalışıyorlar. Maalesef karşımızdaki birlikteliği görüyorsunuz. Bunların içi de dışı da bir. Maalesef yurt dışındaki bütün terör örgütleri, bütün Türkiye düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber bir olmuşlar, adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden uyanık olmamız gerekiyor." dedi.

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