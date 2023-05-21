Bakan Karaismailoğlu: Ülkemiz çok şeyler başardı

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, yoğun bir seçim süreci geçirildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, bu sürecin 14 Mayıs'ta ilk yarısının bitirildiğini dile getirerek, "Yalnız hesabı daha kapatamadık. O yüzden 28 Mayıs'ta inşallah bu hesabı çok büyük bir zaferle kapatacağız. Onun için tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, inşallah çok güzel bir sonucu bütün Türkiye'ye, dünyaya sunacağız." ifadesini kullandı.

Seçim sürecinin önemine işaret eden Karaismailoğlu, "14 Mayıs'a kadar ne demiştik 'ya teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak'. Bunu en iyi şekilde görenler Trabzonlular oldu. İnşallah bunu daha fazla göstermek için de bir fırsat daha var önümüzde. Bu maçın ikinci yarısını o yüzden 28 Mayıs'ta yapacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu maçın hakeminin millet olduğunu vurgulayarak, "Biz milletimize bu işleri ne kadar anlatabilirsek milletimizin de takdiri o yönde olacaktır. İnşallah bu eksik olan maçımızda, eksik olan alacağımız oyu da orada telafi ederek inşallah güzel, mutlu ve aydınlık Türkiye için kulaç atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

- "Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 21 yıldır Türkiye'de görülmemiş bir eser ve hizmet siyaseti olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, bunun sonucunda da Türkiye'nin gelmiş olduğu durumun ortada olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdıklarını aktararak, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde, onun liderliğinde biz çok şeyler memleketimize kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmak için büyük hedeflerimiz var." dedi.

Büyük planlar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hedefimiz vatanımıza, milletimize hizmet etmek. O hizmet doğrultusunda bugüne kadar çok başarılı işler yaptık. Bu kadar yollar, köprüler, demiryolları, hava alanları sonucunda ülkemiz kazandı, vatandaşımızın hayatı kolaylaştı, üretim arttı, istihdam arttı, turizm arttı, sonucunda hep ülkemiz kazanıyor, kazanmaya da devem edecek. O yüzden bizim büyük planlarımız var. "

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de ve Trabzon'da yapılan mega projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

- "Türkiye'nin 81 vilayetinde her tarafa imza attık"

CHP'yi de eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu utanmazlar çıkmışlar seçim sonuçlarında millete hesap soruyorlar. Bu kadar aymazlık, utanmazlık olmaz. Sanki bir şey yapmışlar, sanki yardım yapmışlar gibi bir de hesabını soruyorlar. Bunlar hiçbir şey yapmazlar, yapmış gibi gösterirler. İki tane sosyal medyadan iki tweet atmakla zannediyorlar hizmet ettiklerini. Ama öyle utanmazlar ki bir de yapmadıkları hizmeti, yapmadıkları yardımın bir de hesabını soruyorlar utanmadan. İşte ondan sonra da 14 Mayıs akşamı gibi otururlar yerlerine, ondan sonra seyrederler. Bu kafayla zaten 21 yıl daha AK Parti'nin hizmetlerini takip etmeye devam edecek bunlar. "

Türkiye'nin 81 vilayetinde her tarafa imza attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir mühürdür bu attıklarımız arkadaşlar. O hastanede de öyle, çevre şehircilikte de öyle, sağlıkta da öyle, ulaştırmada da öyle. Bütün sektörlerde bu böyledir. İnşallah ülkemiz çok şeyler başardı. Bundan sonra çok çok daha şeyleri başaracaktır. Çünkü hem bu 21 yıllık güven ve huzur ortamı var hem de bu 21 yılda kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübe var arkadaşlar. Artık Türkiye'yi kimse tutamayacak."

Programda, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti'den Trabzon Milletvekili seçilen Yılmaz Büyükaydın ile AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi de bir konuşma yaptı.