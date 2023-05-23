Bakan Karaismailoğlu: Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti

Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, seçimlere 5 gün kaldığını, yoğun bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplamı yüzde 1'in üzerinde olmayan toplasanız o 4 partiyi, yüzde 1 bile etmeyen partilere 37 milletvekilliği veren bir hesap uzmanı, arkadaşlar. Yani böyle bir kazık yiyen hesap uzmanı olabilir mi dünyada? Şimdi bakmayın sesleri çıkmıyor. Pazartesi günü onların içerisinde kıyamet kopacak. Bunun hesabını CHP'liler ondan soracak zaten. Zor sabrediyorlar, pazara kadar zor sabrediyorlar. Pazar akşamı kıyamet kopacak. Darmadağın olacaklar. Hani birileri 'Tarih yazacağız.' diyorlardı ya tarih olacaklar. İşte öyle 'Sana söz.' diye gelmekle olmaz bu işler. İşte o sözü ispatlayacaksın. Namus sözü vermiştin. Gittin 25 bin kişiyi işten attılar. İşte böyle yalancı olduğun zaman böyle patlarsın işte. 14 Mayıs gecesi oturursun aşağı, gıkın çıkmaz artık. 28 Mayıs'ta sandıkları siz burada patlattığınızda onlar kendiliğinden tarihin tozlu raflarına gideceklerdir. Ondan şüpheniz olmasın."

Milletin Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine güvenmediğini savunan Karaismailoğlu, "Daha bundan birkaç ay önce, günlerce önce çıkıp bu vizyonsuz, çapsız rakibimiz Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çapsız şimdi çıkmış başka bir maskeyle milletimize şirin gözükmeye çalışıyor. Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti. Sen teröristlerle işbirliği yaptın, o Kandil'deki senin kazanmanı açık beyan ortaya attı ve sen ona hiç ses çıkarmadın. Bunları millet çok iyi gördü. O yüzden sana çok güzel bir ders verdi. İnşallah seni de tarihin tozlu raflarına gömecektir 28 Mayıs'ta." şeklinde konuştu.

Dünyanın dikkatinin Türkiye'deki seçimlerde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Dünya lideri seçiyoruz. Öyle diğerleri gibi sekreter seçmiyoruz, dünya lideri seçiyoruz. O yüzden bütün Türk cumhuriyetleri, bütün Müslüman coğrafya, bütün mazlumların coğrafyası Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyor. Öbür tarafta da kimler kazanmamasını bekliyor? Teröristlerle işbirliği yapanlar ve Türkiye düşmanları." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin olduğunu vurgulayan Karaismailoığlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya lideri seçmek bu. Arkadaşlar o da sizlere nasip olacak. Dava arkadaşlarımız olarak sizler buna imza atacaksınız. Bakın 2023 yılı 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açtık. 300 yıl sonra bile oradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçecek, diyecek ki; 'Bu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onun zamanında açıldı.' diyecek ve onun ekibi de sizlersiniz. O yüzden sorumluluğunuz çok fazla. İnşallah dişimizi sıkacağız. Birlik beraberlik olacak. Bir vizyonsuz ve çapsız adama oy verdiklerini milletimize kırmadan, dökmeden anlatacağız, gönüllerine girip beraber olacağız. İnşallah büyük, güçlü, lider Türkiye'de çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız."

Beşikdüzü İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle görüşen Karaismailoğlu, ardından partisinin Şalpazarı ilçe başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.