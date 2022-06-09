Bakan Karaismailoğlu'ndan Gürsel Tekin'e 'mühendislik' dersi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile geçmişte 12 saat süren yolculukların, 3,5 saate kadar düştüğünü açıkladı.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Şimdi Sayın Bakan "İstanbul - İzmir arası 8,5 saatti." Peki. Niye 12 saat olacaktı? İstanbul İzmir'den mi kaçıyordu? İzmir Akdeniz bölgesine mi gidecekti?" diyerek Bakan Karaismailoğlu'nu hedef aldı.

Tekin sözlerinin devamında, "Vallahi Erdoğan ölçmüş tartmış, tam kendine uygun bakan bulmuş." dedi.

"CHP'NİN MÜHENDİSLİKTEN NE KADAR ANLADIĞI BELLİ OLDU"

Kendisini hedef alan paylaşıma yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da gece köprüden 5 dakikada geçebilirsin ama sabah 8'de geçmek istersen 1 saat sürüyor. Köprü uzamış mı oluyor" diyerek CHP'li Tekin'e mühendislik dersi verdi.

Bakan paylaşımını, "CHP'nin mühendislikten ne kadar anladığı belli oldu." diyerek noktaladı.