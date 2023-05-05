İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4869
  • EURO
    21,4603
  • ALTIN
    1283.29
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan trafik kazasında yaralanan vatandaşlara ziyaret
Politika

Bakan Karaismailoğlu'ndan trafik kazasında yaralanan vatandaşlara ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 00:51 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu'ndan trafik kazasında yaralanan vatandaşlara ziyaret
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Yaralılardan bazılarının tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Karaismailoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralıların aileleriyle de görüşen Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından, "Trabzon'umuzun Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.