Bakan Kasapoğlu: Birileri kirli pazarlıkları yapadursun. Ülkeyi asla böldürtmeyeceğiz!

Kasapoğlu, Aydın'ın Köşk ve Sultanhisar ilçelerini ziyaret ettikten sonra Nazilli Belediye Meydanı'nda parti otobüsünden vatandaşlara seslendi.

Futbol tabiriyle konuşacağını aktaran Kasapoğlu, seçmenden 28 Mayıs'taki seçimlerde topu doksana vurmalarını istedi.

Gecenin bu saatinde insanları meydana toplayan sevginin Recep Tayyip Erdoğan sevgisi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Siz aziz milletimiz her zaman ardımızda bir dağ gibi durdunuz. Ve 14 Mayıs'ta en güzel şekilde sözü siz söylediniz. Yedi düvel birleşti. İç dış, kirli pek çok odak bir araya geldi. Ne yaptılar? Oyun kuramadılar. O oyunları siz bozdunuz. Ne dediniz? 'Bizim irademize hiç kimse ipotek koyamaz.' dediniz. 'Bizim kararımızı ancak biz veririz.' dediniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Size hizmet etmekten size hizmetkar olmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİ KİMSE YIKAMAZ"

Seçimlerde akın akın, sevgi ve saygıyla sandıklara koşacaklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri siyasi korku yaymaya çalıştılar. 2Bu ülke seçimlerini en güzel şekilde, demokratik olgunlukla gerçekleştirir dedik ve gerçekleştirdik. Pazar günü yine aynı olgunlukla gerçekleştireceğiz. Kazanan kim olacak? Türkiye olacak. Kazanan kim olacak? 85 milyon olacak. Ve bu seçimin de inşallah kaybedeni olmayacak. Türk milleti kazanacak, Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi ilelebet yanmaya devam edecek. Birileri kirli pazarlıkları yapadursun. Ülkeyi asla böldürtmeyeceğiz. Ülke üzerinde kirli oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Sizden aldığımız güçler, siz bizim ardımızda dağ gibi durdukça bizi kimse yıkamaz. Bizi kimse engelleyemez biz bunu biliyoruz, biz buna inanıyoruz."

"TÜRKİYE YÜZYILININ BAŞLANGICINI YAPIYORUZ"

Milletteki coşku ve inanç olduğu müddetçe kimsenin kendilerini yıkamayacağını belirten Kasapoğlu, "Biliyorsunuz 29 Mayıs İstanbul'un Fethi. O kutlu kumandanın o kutlu müjdeye nail oluşunun yıldönümü. 1453-2023. Ve biz hep birlikte 29 Mayıs'ta yeni bir başlangıç yapacağız. Ne yaptı Fatih? Çağ kapatıp çağ açtı. Biz de sizlerden aldığımız güçlü destekle 29 Mayıs sabahı Türkiye yüzyılının başlangıcını yapıyoruz." diye konuştu.

Programa milletvekili seçilen AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.