İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Kasapoğlu: Roman kardeşlerimizle bu yolu yürümek heyecanların en büyüğüdür
Politika

Bakan Kasapoğlu: Roman kardeşlerimizle bu yolu yürümek heyecanların en büyüğüdür

İzmir'de roman vatandaşlarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Biz İstanbul'da Kasımpaşa'da roman kardeşlerimizle birlikte aynı yolu yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız. Sizlerle birlikte bu yolu yürümek, sizlerle dost olmak, sizlerle kardeş olmak, bizim için heyecanların en büyüğüdür.' dedi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 01:19 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu: Roman kardeşlerimizle bu yolu yürümek heyecanların en büyüğüdür
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepecik Mahallesi'ndeki buluşmada konuşan Kasapoğlu, kendisinin Fatih'te Sulukule'de büyüdüğünü söyledi.

Hiç kimsenin aralarına giremeyeceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim aramıza hiç ama hiç kimse giremez, giremez. Siz de bizi bilirsiniz. Biz İstanbul'da Kasımpaşa'da roman kardeşlerimizle birlikte aynı yolu yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyız. Sizlerle birlikte bu yolu yürümek, sizlerle dost olmak, sizlerle kardeş olmak, bizim için heyecanların en büyüğüdür, Biz sizlere hizmet etmeye, biz sizleri daha mutlu kılmaya talibiz. Sizler neşesiyle, samimiyetiyle, sıcaklığıyla, kardeşliğiyle hepimizin sevdalısısınız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.