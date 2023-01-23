Bakan Kasapoğlu: Tüm imkanlarımızla gençlerin yanında olacağız

Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 100. Yıl Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programı kapsamında, sanatçı Metin Şentürk, öğrencilere türkü söyledi, söyleşi yaptı.

Şentürk, sorularını yanıtladığı üniversitelilere zaman zaman nasihatlerde bulundu.

Şakalarıyla salondakileri güldüren Şentürk, öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

Programa telefonla bağlanarak öğrencileri selamlayan Bakan Kasapoğlu, "Kültürle sanatla sporla bilimle teknolojiyle ve tüm imkanlarımızla gençlerin yanında olacağız. Sana özellikle teşekkür ediyorum sevgili Metin. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de "GSB Hep Yanında" sloganı ile gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanlarında ekip arkadaşlarıyla Karabük'te gençlerin akademik eğitimlerinin yanında, onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşmalarına eşlik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yurtlarda kalan öğrenciler ile üniversitede okuyan gençlere yönelik "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında "Genç Bakış Açışı" çerçevesinde sanatçı Şentürk'ü Karabük'te ağırladıklarını belirten Güven, şunlar kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendinin destekleriyle ve teşvikleriyle bizler bu programları gerçekleştirdik. Amacımız gençlerin eğitimine, kişisel gelişimlerine, değerlerine katkıda bulunmak. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmayı hedefliyoruz. Gençlerin her alanda yanındayız. Bu etkinliklerimizi sizlerle beraber artırmaya devam edeceğiz."

Program sonunda Vali Fuat Gürel, Şentürk'e hediye verdi.