Bakan Kirişci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Movsumov ile görüştü

Kirişci, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ekonomik Konular ve Yenilikçi Kalkınma Politikası Başkanı Shahmar Movsumov, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta görüştü.

Depremden sonra Azerbaycan'ın, her zaman olduğu gibi, Türkiye'yi ilk arayan ve en çok destek gönderen ülke olduğunu belirten Kirişci, "Ortak geçmişimizin bizlere bıraktığı en önemli miras, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğidir. Anlamlı bir geçmişe sahip iki ülke olarak Türkiye ve Azerbaycan arasındaki benzersiz ilişkiler dünyanın örnek alabileceği niteliktedir. Ekonomiden eğitime, enerjiden sosyal ve kültüre kadar tüm alanlarda Türkiye ile Azerbaycan arasında çok güçlü ve köklü ilişkiler bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, Azerbaycan'ın yardımını hiçbir zaman unutmayacak"

Kirişci, kardeş Azerbaycan'dan gönderilen yardımlar ve arama kurtarma çalışmalarına katılan personel için teşekkür ederek, bu dayanışmanın Türkiye için güç ve teselli kaynağı olduğunu vurguladı.

Yaşanan felaketin, Türkiye ile Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olmasının ne demek olduğunu yeniden gösterdiğine işaret eden Kirişci, şunları söyledi:

"Bizim kederimizi, kederiniz bildiniz, biz de sevincinizi sevincimiz bildik. Türkiye, kardeş kömeğini (yardımını) hiçbir zaman unutmayacak. Azerbaycan'ın tüm imkanlarıyla bu zor günümüzde yanımızda olması ilişkilerimizin her alanda en üst seviyede olduğunun başka bir kanıtıdır. Bugün gelinen noktada, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine ulaşmıştır. Türkiye ve Azerbaycan, tam bağımsız ve egemen, hızla kalkınan, her geçen gün büyüyen ve zenginleşen iki kardeş ülkedir."

- "Azerbaycan, Türkiye'nin yaralarını sarması için elinden gelen desteği verecek"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Movsumov da felaket nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye'nin yaralarını sarması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında tarım ve orman alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanarak, toprak ve su yönetimiyle ilgili tecrübe paylaşımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.