Bakan Kirişci, Kamboçya-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kirişci, Kamboçya'daki temasları kapsamında, iş insanlarının yer aldığı "Türkiye-Kamboçya Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, Kamboçya Ticaret Bakanı Pan-Sorasak ile dün "Türkiye-Kamboçya 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü"nü imzaladıklarını hatırlatan Kirişci, protokolde iki ülke iş insanlarına yararlı olacak birçok farklı hususu ele aldıklarını bildirdi.

Kirişci, toplantıda Türkiye'den gelen iş insanları ile Kamboçyalı firmaları tanıştırmayı ve bu yolla gelecek iş birliklerinin önünü açmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamboçya'yı, pandemi dönemi hariç son 15 yılda ortalama yüzde 7 büyümeyi başarmış ve ciddi miktarda yabancı yatırımı çekebilmiş önemli bir bölgesel partner olarak görüyoruz. Ayrıca, dünyanın en geniş serbest ticaret alanı olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'na dahil olması ve Kamboçya menşeli ürünlerin AB ile ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarına tercihli giriş imkanlarına sahip olması da Türk firmalarına önemli yatırım fırsatları sunabilecektir. İş insanlarımız arasında bu ve benzeri temaslar arttıkça ekonomik ve ticari ilişkilerimiz önemli ölçüde gelişecektir."

- "İkili ticaret hacmi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 67,7 arttı"

Türkiye ve Kamboçya'nın ikili ticaret hacmi hakkında bilgi veren Kirişci, şunları kaydetti:

"İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 67,7 arttı. Bu durumu ülkelerimiz için sevindirici bir gelişme olarak görmemize rağmen ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıtmadığını düşündüğümü belirtmek isterim. Bu kapsamda, mümkün olan en kısa zamanda ikili ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde 1 milyar dolara yükseltmek ve karşılıklı yatırımlarımızı ise anlamlı bir seviyeye çıkarmak üzere daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum."

Kirişci, Kamboçya'nın yeni yatırım yasasının sağladığı imkanların, Türk iş insanlarının da burada yatırım yapmaları için güçlü motivasyon olacağına işaret ederek, "İş insanlarımızın Kamboçya'da özellikle tarım, tarım sanayi, gıda işleme, tekstil ve konfeksiyon, otomotiv sanayi, makine ve elektrik ekipmanları, yenilenebilir enerji, sanayi ürünleri üretimi alanlarında yatırım yapabileceklerini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda iş insanlarına büyük görev düştüğünü belirten Kirişci, kendilerinin de buna her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kirişci, daha sonra temasları kapsamında Kamboçya'da Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakan Othsman Hassan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

