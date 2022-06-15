Bakan Kirişci sembol şehir Şuşa'da: Karabağ'da kalkınmanın en önemli unsuru tarım olacak

Kirişçi, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümüne ithaf edilen "Azerbaycan-Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kafkasya'da barış ve istikrar" başlıklı uluslararası konferansın "Kültür, Turizm ve Tarım alanında Azerbaycan-Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri" başlıklı panelinde konuştu.

Bakan olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini hatırlatan Kirişci, bugün Şuşa'da bulunmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Kirişci, burasının Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ve müttefikliğinin sembol şehri haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'da enerji dışı sektörlerdeki en büyük yatırımcı ülke durumunda olduğunu ifade eden Kirişci, cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak için hep birlikte çalışılması gerektiğine işaret etti.

Kirişci, Azerbaycan'la tarımsal alanda iş birliğini artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek "İşgalden kurtarılan Karabağ topraklarının yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi konusunda Azerbaycan Tarım Bakanlığı ve Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile girişimler başlatılmıştır. Hızla sonuç almak için özveriyle çalışmalarımız devam etmektedir. 30 yıla yakın işgalin verdiği ekolojik zararların giderilmesi için de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mayınlı arazilerin ortak çabalarımızla temizlenmesi ve tarıma elverişli hale getirilmesi bunun en güzel örneklerinden olacaktır." şeklinde konuştu.

İşgalden kurtarılan bereketli toprakların sunduğu potansiyelin Azerbaycan ekonomisini olumlu etkileyeceğine inandığını anlatan Kirişci, "Mevkidaşımla 75 maddelik bir Karabağ Eylem Planı oluşturduk ve bunları hemen hayata geçirdik. Bu bağlamda, yapılacak ortak faaliyetlerle tarımsal ticaretimizi ve iş birliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Tarım, gıda, ormancılık, balıkçılık alanlarında iki ülke bakanlıkları arasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını sürdürmeye devam ediyoruz ve her türlü desteği vermek konusunda kararlıyız." dedi.

Kirişci, bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda iki ülke arasında bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri, ormancılık, tarımsal altyapı ve sulama gibi pek çok alanda iş birliği geliştirmek adına büyük fırsatlar yakaladıklarını bildirdi.

Türkiye olarak kırsal kalkınmaya çok önem veren ve bu kapsamda da pek çok çalışma yaparak kırsala dönüş ivmesini yakalayan nadir ülkelerden biri olduklarına dikkati çeken Kirişci, "Doğduğu yerde doyan bir toplumun önemini bilerek benzer şekilde Karabağ'da da kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmayı arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki Karabağ'da kalkınmanın en önemli unsuru tarım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Türkiye olarak işgalden kurtarılan bölgelerde yaptıkları faaliyetlerle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Cebrail'de mayından temizlenmiş 5 hektar alanda korunga yem bitkisi ekimi gerçekleştirildi. Böylece 30 yıl sonra Karabağ toprağı tohumla buluşturuldu. Zengilan'da ise 5 hektar alanda Bakanlığımız araştırma enstitülerinden temin edilen 2 bin 700 civarında meyve fidanı dikildi. Daha önce imzalanmış olan Karabağ Eylem Planı'nda, iş birliğimizi daha da geliştirmek amacıyla hayvan kimliklendirmesi, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan hastalıkları analiz laboratuvarı kurulumu gibi alanlarda teknik çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Dostluk Ormanı kurulumu için 10 bin fidanı Karabağ bölgesine ulaştırdık. Cebrail bölgesinde yapılmakta olan Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi için çalışmalara başladık. Ormancılık Eğitim Merkezi için avan projeler, Fidanlık Tesisi için ise vaziyet planını hazırladık. Bu tesislerin vaziyet planları üzerinde inceleme çalışmalarına devam ediyoruz. Karabağ'da, Organize Sanayi Bölgesi ve Kırmızı Et Kombinası kurulumu için çalışmalarımız da sürmektedir."

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu dünyanın geç de olsa fark ettiğini dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:



"Şayet Karabağ bölgesine yeniden bir dönüşüm amaçlanıyorsa bunun yegane yolunun tarım ve kırsal kalkınmadan geçtiğini özellikle belirtmek isterim. Karabağ topraklarında organik tarımın çok gelir getirici bir faaliyet olacağını belirtmek isterim. 2020 yılı Azerbaycan için zafer yılı oldu. 2021 yeniden imar ve inkişaf yılı olarak anıldı. İnanıyorum ki 2022 yılı da şahlanıp koşma yılı olacaktır."