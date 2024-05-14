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Politika

Bakan Koca, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:57 - Güncelleme:
Bakan Koca, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacıların ve eczacılık öğrencilerinin 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum. Eczacılık önemli bir sağlık bilimi, sağlık sisteminin önemli bir parçası olarak serbest faaliyet gösterilen eczaneler ise birinci basamak sağlık hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, eczacı Gülgün Altınok'un eczacılık mesleğine ilişkin bilgi verdiği video da yer aldı.

Videoda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde eczacılığın akademik olarak başlamasından bu yana 185 yıl geçti. 185 yıldan beri eczacılık bir bilim, etken maddeyi ilaca dönüştüren bir sanat, sağlığı sürdüren bir kültürdür. Hastanelerde de ilacın uzmanı eczacılardır. İlacın dahil olduğu tüm süreçlerde bizlere danışılmaktadır. Hangi ilacın alınacağına, miktarlarına, kayıt, kabul, satın alma süreçleri gibi tüm süreçlerde aktif rol alınmaktadır.

Hasta odaklı tedavi süreçlerinde hastalarımızın maksimum fayda sağlaması için ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaç besin etkileşimleri, tedavi planları, dozları, Sağlık Uygulama Tebliği'ne uygunluklar hastane eczacılara tarafından kontrol edilerek, reçeteler onaylanmaktadır. Kısacası, ilacın dahil olduğu tüm süreçlerde eczacıların payı büyüktür. Ailenizin en yakın sağlık danışanı eczacılarınızdır. ilaçlarınızla ilgili sormak istediğiniz yan etkiler, kullanım şemaları ya da aklınıza takılan her soruyu eczanıza sorabilirsiniz."

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