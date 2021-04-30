Bakan Koca açıkladı: Sevkiyat bu ay başlayacak

30 Nisan 2021 Cuma 18:11 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:42

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerine olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

Kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ HIZI ARTACAK

Aşı programımızda planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve 1. doz aşısını olmuş vatandaşlarımızı 2. doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizde 3. bir aşının daha kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmek. Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak.

Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır. Bu durumun ilk doz aşısın olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilenmediğini açıklamıştım. Alternatif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bu yana önemli düşüş yaşanmıştı. Düşüş hızının artacağı öngörülmektedir.

ANTALYA'DA VA SAYISI YÜZDE 35 AZALDI

Antalya ve Burdur ve Isparta hakkında bazı bilgiler... Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son 1 haftada vaka sayısı %35 oranında azaldı. Antalya'da yatak doluluk oranımız %47.7, Yoğun bakım doluluk oranı ise %66.3, Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten lllerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Antalya'da aşılanma oranı 85. Burdur'da vaka sayısında %25 oranında azalma. Yoğun bakım doluluk %52.9. Burdur'da 65 yaş üstü aşılama oranı %83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısı son 1 haftada %35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız 53.1, yoğun bakım doluluk oranımız ise 70.4. 65 yaş üstü aşılanma oranı %84. Antalya sağlık yatırımları açısından önemli bir döçneme girmştir. Bin yataklı Antalya Şehir Hastanemizin inşasına başladık. 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi proje çalışmalarını tamamlıyoruz. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanemizin proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Isparta Şehir Hastanemizde 4 yıl vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. 50 yataklı Yalvaç Devlet Hastanesi ek binasının ihalesini yapacağız. Isparta Aksu İlçe Entegre hastanemizin proje çalışmalarına başlıyoruz. 400 yataklı Burdur Devlet Hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Çavdar İlçe Entegre hastanemizin ihalesini yaptık. İhtiyaç olan 112 acil istasyonları, aile sağlığı merkezi planlama projeleri devam ediyor. Yarının bugünden daha güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Kazanımlarını göreceğimiz günlerin yakın olduğunu bilmenizi isterim.