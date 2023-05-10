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Politika

Bakan Koca: Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı son sürat sürerken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaşımı ise dikkat çekti.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Bakan Koca: Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor
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Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın'ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 448 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Şehir Hastanesi paylaşımı dikkat çekti.

Aydın Şehir Hastanesi'nin çok yakında hizmete açılacağını müjdeleyen Bakan Koca, paylaşımında "Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor. Bin 448 yatak kapasiteli. 365 polikliniği, 34 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma 250, diyalize 45 yatak ayrıldı. Anjiyo, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Kemik Dansitometri, Fizik Tedavi Ünitesi, Yanık Ünitesi özellikli birimleri arasında" ifadelerine yer verdi.

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